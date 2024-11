La rompe en Netflix, tiene 6 capítulos de 30 minutos y es protagonizada por la gran Sandra Oh

Netflix no da tregua y sigue firme en la cima del ranking de las plataformas de streaming, sostenida por un catálogo de series y películas que desborda de éxitos mundiales. Una serie está arrasando en visitas con una historia que es furor con tan solo 6 capítulos que no superan la media hora y que está protagonizada por la mismísima Sandra Oh: La Directora.