La película de Netflix que tiene escenas prohibidas y es un thriller psicológico

Si aún no tienes planes para este fin de semana, puedes echarte en el sillón para ver una película en Netflix. En caso de que no tengas títulos pendientes en tu lista de favoritos, puedes elegir "Encuentro fatal", un film que se estrenó en 2020 y cuenta una historia atrapante, es un thriller psicológico. Con escenas prohibidas que desafían los límites prohibidos, tiene una trama envolvente que no te dejará despegar la mirada de la pantalla.

netflix11.jpg "Encuentro fatal" tiene una duración aproximada de 1 hora y 29 minutos. Está disponible en Netflix.

¿De qué trata la película de Netflix?

"Fatal Affair" o "Encuentro fatal" es un thriller psicológico dirigido por Peter Sullivan, que sigue la historia de Ellie Warren una mujer casada que se encuentra atrapada en una peligrosa situación tras un breve reencuentro con un antiguo amigo, David Hammond. A lo largo de la película, la mujer quedará envuelta en un dilema que pondrá en peligro su matrimonio y su vida.