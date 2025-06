serie As We See It.jpg La miniserie de Prime Video que tiene ocho episodios y es ideal para hacer una maratón. Imagen: Prime Video

Prime Video: ¿De qué trata la serie?

"Esta serie sigue a Jack, Harrison, y Violet, que viven sus veinte años y tienen espectro autista, veremos como es conseguir trabajo, quedarse en ese trabajo, hacer amigos, enamorarse y vivir en un mundo que suele eludirlos", relata la descripción de Prime Video.

Con la ayuda de sus familias, su ayudante Mandy, y de ellos mismos, vivirán triunfos y caídas, en su camino a la independencia y la aceptación. También, experimentarán contratiempos y celebrarán triunfos a lo largo de los episodios.

Cada uno de los tres jóvenes presentan diferentes conflictos. Por su parte, Jack dice todo lo que piensa, lo que a veces resulta hiriente para su alrededor. Es inteligente y muy obsesivo, y su padre tiene una enfermedad terminal, así que necesita que su hijo alcance estabilidad económica para cuando no esté.

Violet, es una muchacha que solo quiere tener una cita con un hombre y tener relaciones íntimas. Por esto, llega a un sitio de citas virtuales para personas que buscan un compañero. Ella está cuidada por su hermano, ya que sus padres murieron.

serie prime video.jpg La serie cuenta la historia de Jack, Violet y Harrison. Imagen: Prime Video

Harrison tiene temor a salir a la calle y enfrentarse a intercambiar palabras con otras personas o incluso a estar en contacto con animales. La ayudante Mandy será la encargada de ayudarlo a desafiarse a sí mismo para salir a conocer el mundo.

Si te gustan las comedias dramáticas, "As We See It" es la miniserie ideal para ti. Todos los episodios están disponibles en Prime Video.