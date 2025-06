Está en Prime Video y tiene 10 episodios: la miniserie basada en un bestseller que no vas a poder dejar de ver

En la biblioteca de Prime Video se encuentra "Daisy Jones and The Six" conocido en el español como "Todos quieren a Daisy Jones". Se trata de una miniserie original de Estados Unidosque tiene solo 10 episodios.

Basada en el bestseller homónimo de 2019 de Taylor Jenkins Reid, es un drama romántico inspirado en los años setenta, ideal para ver este fin de semana.