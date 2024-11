La conmovedora película de Prime Video cuenta con un elenco de estrellas de Hollywood

Amazon Prime Video Siempre juntos.jpg Póster de la película "Siempre juntos".

Prime Video: ¿De qué trata la película "Siempre juntos"?

"Ezra, un niño autista, enfrenta a diario desafíos de integración social. Tras ser expulsado de su escuela y luego de una disputa familiar, su padre, Max, lo lleva en una odisea a través del país donde aprenderán a comunicarse y entenderse entre sí", es la sinopsis de esta película que recién se estrena en la plataforma de streaming Prime Video.

La cinta disponible en Prime Video cuenta con las actuaciones de Bobby Cannavale, Rose Byrne, Vera Farmiga, Whoopi Goldberg, William A. Fitzgerald, Tess Goldwyn, entre otros. Además, el prestigioso actor Robert De Niro realiza una participación en la película.

La película "Siempre juntos" tiene una duración de 101 minutos, recibió un puntaje de 6,4 en el sitio web IMDb, y cuenta con la dirección del también actor Tony Goldwyn, quien estuvo detrás de otros éxitos como Ghost, The Last Samurai, The Mechanic, Oppenheimer, entre otros.

