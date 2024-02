Jennifer Aniston cumple 55 años: así lucía cuando era pequeña

¿Cómo lucía Jennifer Aniston cuando era pequeña?

Jennifer Aniston nació y creció en la ciudad de Nueva York. Su padre, John Aniston, era actor, al igual que su madre, Nancy Dow.

Su padre ha actuó en las telenovelas "Days of Our Lives", "Love of Life" y "Search for Tomorrow".

Jennifer Aniston 1.jpg Jennifer Aniston y su padre.

A finales de los años 80 Jennifer Aniston se mudó a Los Ángeles para trabajar como actriz. Uno de sus primeros trabajos fue en la película "Camp Cucamonga". Sin embargo, el éxito llegó a su vida cuando a mediados de los 90 realizó una audición para la sitcom "Friends".

El personaje de Rachel Green en "Friends" cautivó a todos, y Aniston interpretó este rol desde 1994 hasta 2004.

Luego llegaron papeles en producciones como "30 Rock", "Dirt", "The Thin Pink Line", "The Good Girl", "Along Came Polly" con Ben Styler", entre otras.

Jennifer Aniston 2.jpeg Jennifer Aniston de pequeña.

Sin dudas muchos de sus fanáticos recuerdan con cariño su trabajo en la película "Marley & Me" junto a Owen Wilson, o "He's Just Not That Into You".

La dupla de Aniston con Adam Sandler es una de las más taquilleras en el mundo de la comedia, y prueba de esto son las películas "Esposa de mentira" (estrenada en 2011) y "Misterio a bordo", la cual cuenta con una secuela.