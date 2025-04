Interpretó a Velma en la película de Scooby Doo: cómo se ve hoy Linda Cardellini con 49 años

Sus siguientes trabajos fueron el rol de la enfermera Samantha Taggart en la serie "E.R Emergencias" (2003-2009) y las películas "Daddy's Home" y su secuela "Daddy's Home 2". También se destaca su rol en el drama romántico de Ang Lee Brokeback Mountain.

Entre sus trabajos más recientes se destaca su rol de Judy Hale en la serie de Netflix "Dead To Me", la cual se estrenó en 2019.

Apareció en la cinta de terror "The Curse of La Llorona" (2019); y la premiada "Green Book" (2018) junto a Viggo Mortensen y Mahershala Ali, la cual estuvo nominada a los premios Oscar. También ha interpretado a Laura Barton en diversas películas del Universo Cinematográfico de Marvel como "Avengers: Age of Ultron" (2015) o "Avengers: Endgame" (2019), y en la serie "Hawkeye" (2021).

Scooby Doo Linda Cardellini.jpg Linda Cardellini. Fuente: Instagram @lindacardellini

En cuanto a su vida privada, Laura estuvo en pareja con el actor Jason Segel, a quien conoció en la serie "Freaks and Geeks"; desde 2013 que está en pareja con Steven Rodriguez, con quien tiene una hija.