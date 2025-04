serie boardwalk empire.jpg "Boardwalk Empire" dirigido por Martin Scorsese. Imagen: Prime Video.

Prime Video: de qué trata la serie

"La Primera Guerra Mundial (1914-1918) ha terminado y Wall Street está a punto de explotar. Es una época de cambios: las mujeres obtienen el derecho al voto, la radio llega a los hogares y los jóvenes gobiernan el mundo. Atlantic City, es un espectacular lugar de vacaciones en el que sólo se respetan las reglas impuestas por Enoch 'Nucky' Thompson", dice la descripción oficial de la serie.

A mitad de camino entre la política y el gángster Nucky, surge un joven veterano de la Primer Guerra Mundial llamado Jimmy Darmody. En este contexto se arma una contienda para ver quién gobierna la sociedad, cuando el alcohol ilegal ofrece oportunidades lucrativas entre contrabandistas y distribuidores.

Atlantic City, próxima al océano, se convierte en un importante centro de actividad para contrabandistas de ron, como Arnold Rothstein, Lucky Luciano y Al Capone, con quienes Nucky hacía negocios.

"Boardwalk Empire" es una serie inspirada en partes del libro de no ficción "Boardwalk Empire: The Birth, High Times and Corruption of Atlantic City" del escritor Nelson Johnson. No solo explora las luchas de poder feroces de la época, sino que también expone la política clandestina y el apetito insaciable por el poder y las ganancias.

Embed - Boardwalk Empire -- Trailer de los críticos (HBO Latino)

La serie se encuentra disponible en Prime Video y en Max, dependiendo el país donde te encuentres.

Reparto de la serie