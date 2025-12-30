Está en Netflix y es una de las mejores series de la historia del streaming

Dirigida por Joan Noguera, la serie del gigante de streaming, una adaptación de la novela homónima de Almudena Grandes, brilla entre las propuestas dramáticas de época.

Los pacientes del doctor García cuenta la historia del doctor Guillermo García Medina (Javier Rey), que vive en Madrid bajo una identidad falsa. La documentación que lo libró del paredón fue un regalo de su mejor amigo, Manuel Arroyo Benítez (Tamar Novas), un diplomático republicano al que salvó la vida en 1937. El doctor García cree que nunca volverá a verlo, pero en septiembre de 1946, Manuel vuelve del exilio con una misión secreta y peligrosa.