La plataforma de Netflix, que a diario suma series y películas en todos los géneros, la está rompiendo con la serie española Los pacientes del doctor García (2023).
Está en Netflix y es una de las mejores series de la historia del streaming
La serie española de 10 capítulos, una joya de la plataforma de Netflix, es una de las más valoradas por los usuarios
Dirigida por Joan Noguera, la serie del gigante de streaming, una adaptación de la novela homónima de Almudena Grandes, brilla entre las propuestas dramáticas de época.
Los pacientes del doctor García cuenta la historia del doctor Guillermo García Medina (Javier Rey), que vive en Madrid bajo una identidad falsa. La documentación que lo libró del paredón fue un regalo de su mejor amigo, Manuel Arroyo Benítez (Tamar Novas), un diplomático republicano al que salvó la vida en 1937. El doctor García cree que nunca volverá a verlo, pero en septiembre de 1946, Manuel vuelve del exilio con una misión secreta y peligrosa.
La serie de Netflix, que se estrenó el 19 de abril de 2023, tiene 10 capítulos, de aproximadamente 1 hora de duración cada uno y supo ser uno de los grandes éxitos de la plataforma de streaming.
Netflix: de qué trata la serie Los pacientes del doctor García
“En el Madrid de 1936, la vida de un médico idealista cambia para siempre cuando le da refugio a un espía herido y se une a una lucha de décadas contra la expansión del fascismo”, señala la sinopsis oficial de la plataforma de Netflix.
Reparto de Los pacientes del doctor García, serie de Netflix
- Javier Rey (Dr. Guillermo García Medina)
- Tamar Novas (Manuel Arroyo Benítez)
- Verónica Echegui (Amparo Priego Martínez)
- Raúl Jiménez (Pepe Moya)
- Carmen Molinar (Ingrid Wiss)
- Iñaki Miramón (Basilio Rodríguez)
- Javier Abad (Arrieta)
- Pepa Pedroche (Experta Fernández)
- Toni Sevilla (Gabino de la Fuente)
- Nancho Novo (Fortunato Quintanilla)
- Eva Llorach (Clara Stauffer)
- Jon Olivares (Adrián Gallardo Ortega)
- Stephanie Cayo (Meg Williams)