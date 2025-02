Es la hija de Bryan Cranston y ahora brilla en la nueva serie de MAX "The Pitt"

The Pitt.jpg Serie "The Pitt".

¿Quién es la hija de Bryan Cranston que brilla en "The Pitt"?

Taylor Dearden es la hija del actor Bryan Cranston y ahora es una de las figuras principales de la serie de MAX "The Pitt". Este no es el primer trabajo de Taylor, pero sin dudas es uno de sus más exitosos.

Muchos seguidores de la serie "The Pitt" desconocen que Taylor es la hija de Cranston, ya que la joven decidió usar el apellido de su madre, la también actriz Robin Gale Dearden.

En esta serie, Taylor interpreta a la Dr. Melissa "Mel" King, una residente de segundo año que solamente tuvo experiencias en un hospital para veteranos de guerra.

Taylor Dearden.jpg Taylor Dearden en "The Pitt".

Taylor estudió actuación en la University of Southern California y su primer trabajo como actriz fue en la serie "Breaking Bad". En 2013 y 2014 apareció en la serie "101 Ways to Get Rejected", y luego apareció en la serie de MTV "Sweet/Vicious".

Otros de sus trabajos fueron en la película "The Last Champion" junto al actor Cole Hauser, y en la segunda temporada de la serie de Netflix "American Vandal".