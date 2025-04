Netflix parece no tener rival alguno, y es que es la plataforma de streaming líder a nivel mundial, con un catálogo de series y películas que se renueva todo el tiempo y está llena de éxitos. Una película no para de sumar reproducciones con una de las historias más crudas y fuertes de los últimos 5 años, la cual no llega a las 2 horas de duración y se encuentra basada en hechos reales: La chica más afortunada del mundo.