the oa netflix.jpg "The OA", la serie de NETFLIX de drama y misterio.

The OA, es una ficción surrealista que te atrapa desde el primer momento con una historia de misterio imposible de resolver sin mirarla hasta el final. Cuenta con 2 partes de 8 episodios cada una. Los mismos tienen una duración de entre 40 y 60 minutos. Netflix anunció que no habrá una tercera temporada de The OA.

Netflix: de qué trata "The OA"

"Estuvo desaparecida durante siete años. Ahora está de vuelta, con misteriosos poderes, y recluta a cinco extraños para una misión secreta", versa la sinopsis oficial de Netflix.

Prairie Johnson (Brit Marling) es una chica ciega desaparecida siete años atrás que reaparece en su ciudad habiendo recuperado la vista.

the oa netflix 1.webp

El caso de Prairie, llamado OA, es un milagro para unos y un bicho raro para otros. La joven decide no contar dónde estuvo estos 7 años a sus padres o al FBI, sino a 5 personas del pueblo, unos pocos elegidos que entienden de dónde viene.

Esta serie estadounidense de misterio y drama tiene elementos de ciencia ficción, sobrenaturales y de fantasía. Se estrenó el 16 de diciembre de 2016 y el 8 de febrero de 2017 renovó la serie con una segunda temporada. En 2019 se sumó a Netflix.

the-oa-serie-netflix.jpg

Reparto de "The OA", la serie de ciencia ficción de Netflix

Brit Marling

Jason Isaacs

Emory Cohen

Patrick Gibson

Kingsley Ben-Adir

Scott Wilson

Alice Krige

Phyllis Smith

Brendan Meyer

Brandon Perea

Ian Alexander

Wil Brill

Paz Vega

Chole Levine

Sharon Van Etten

Riz Ahmed

Netflix: tráiler de "The OA", la serie de drama y misterio

The OA | Tráiler oficial | Netflix

