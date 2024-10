netflix películas streaming (2).jpg

Netflix cuenta con una gran variedad de películas que desde el momento en el que aparecen en la pantalla de la plataforma cautivan. Este es el caso de El asesino de las postales, un filme británico que no te dará respiro por casi dos horas.

El asesino de las postales, se estrenó en 2020, está en Netflix y se destaca con las actuaciones de Jeffrey Dean Morgan que protagoniza junto a Famke Janssen y Cush Jumbo este thriller basado en la novela superventas de James Patterson y Liza Marklund.

Críticas de El asesino de las postales

"Simplemente se arrastra, careciendo de la tensión sostenida necesaria para que el espectador obvie la ridícula trama", expuso The Hollywood Reporter sobre El asesino de las postales.

"Un thriller procedimental horripilante e insípido. Las pistas son intrigantes, pero el problema es que no resultan nada divertidas", sentenció The New York Observer.

►TE PUEDE INTERESAR: Una película que está en Netflix y te hará ver corazones en el aire

netflix películas thriller.jpg

Netflix: de qué trata la película de intriga El asesino de las postales

"Después del asesinato de su hija y su yerno, un detective de la policía de Nueva York viaja a Europa y hace equipo con una periodista de investigación", indica la sinopsis oficial que hace Netflix sobre la película El asesino de las postales.

►TE PUEDE INTERESAR: Netflix te subirá las pulsaciones con esta serie que no podrás dejar de mirar

Reparto de la película que se encuentra en Netflix, El asesino de las postales

Jeffrey Dean Morgan

Famke Janssen

Cush Jumbo

Joachim Król

Steven Mackintosh

Naomi Battrick

Ruairí O'Connor

Denis O'Hare

Dónde ver la película El asesino de las postales, según la zona geográfica

Latinoamérica: El asesino de las postales se puede ver en Netflix.

Estados Unidos: El asesino de las postales, en inglés "The Postcard Killings", se puede ver en Netflix.

España: El asesino de las postales se puede ver en Prime Video.

Netflix: mira un adelanto de la película El asesino de las postales