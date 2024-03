Conoce la aplicación que te muestra los lugares en donde se grabaron grandes éxitos del cine

CineMapper.jpg Película "Call Me By Your Name", filmada en Crema, Italia.

¿Qué aplicación nos muestra lugares donde se grabaron películas y series?

Se trata de CineMapper, una aplicación que te sumerge en las locaciones más famosas del cine y la televisión. Esta herramienta es básicamente un mapa interactivo que despliega la ubicación de las locaciones más emblemáticas de la historia cinematográfica mundial.

¿Cómo se usa la aplicación CineMapper?

Para utilizar la aplicación solo tienes que acceder a la página de CineMapper y comenzar a explorar el mundo tal como lo presenta. Los sitios identificados por CineMapper como locaciones están marcados con pequeños emoticones, facilitando así el reconocimiento de los lugares donde se filmaron películas y series.

Por ejemplo, usando CineMapper puedes encontrar el punto exacto donde se filmaron algunas escenas de la película "La sociedad de la nieve". Estamos hablando de el Valle de las Lágrimas ubicado en Malargüe.

la sociedad de la nieve.jpg "La sociedad de la nieve" se filmó en Mendoza y en España.

Además de ciudades o lugares específicos donde se filmaron series y película, CineMapper también te muestra locaciones que inspiraron videojuegos como populares como "Call of Duty" y "The Last Of Us".

Vale aclarar que el uso de esta aplicación es gratuito, y si lo deseas puedes colaborar con CineMapper. Si conoces algún lugar donde se haya filmado una película o serie, puedes enviar esa información a través de un formulario disponible en la web de CineMapper.