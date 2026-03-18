WhatsApp: esta es la función más utilizada por hackers para vulnerar tu teléfono y robarte todo

Alerta WhatsApp: esta función es el puente de hackers para robarse todo

WhatsApp oculta en su configuración predeterminada una vulnerabilidad que los atacantes explotan frecuentemente: la descarga automática de archivos. Lo que nació como una función para agilizar la experiencia del usuario, hoy se ha transformado en un puente directo para el espionaje digital y el robo de información sensible.

WhatsApp

Esta función, activa por defecto tanto en Android como en iPhone, permite que cualquier contenido multimedia o documento se almacene en el dispositivo sin intervención del propietario. Ciberdelincuentes aprovechan esta configuración nativa para enviar archivos infectados con malware o programas espías. Al eliminarse el filtro de autorización manual, el código malicioso se infiltra silenciosamente, permitiendo a los atacantes desde manipular el teléfono de forma remota hasta sustraer contraseñas, fotos y listas de contactos.