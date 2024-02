Con 67 años, así se ve hoy el actor Michael Biehn de Terminator

Además de Schwarzenegger, esta producción contó con Linda Hamilton, Edward Furlong, entre otros actores.

Kyle Reese Arrival | The Terminator [Open Matte, Remastered]

Muchos recuerdan aún a Michael Biehn, quien interpretó a Kyle Reese.

¿Qué fue de la vida del actor Michael Biehn?

Además de aparecer en Terminator, Biehn formó parte de producciones como "Aliens" (1986), "The Abyss" (1989), "Tombstone" (1993), y "La Roca" (1996). Incluso muchos lo tildaron como el actor fetiche de James Cameron, ya que comenzaron a trabajar juntos en muchas producciones.

Incluso James Cameron pretendía que Biehn participase en su película de 2009, "Avatar"; pero finalmente no sucedió, ya que Cameron argumentaba que la participación de Sigourney Weaver y Biehn recordaría al público a "Aliens".

Michael Biehn.jpg Michael Biehn en la actualidad.

Su último trabajo en el cine fue en 2014 en la película "Hidden in the Woods", mientras que en 2022 formó parte del elenco de las exitosas series "The Walking Dead" y "The Mandalorian".

►TE PUEDE INTERESAR: No lo vas a creer: así luce el actor que interpretó a John Connor en Terminator 2

En el caso de "The Walking Dead", el actor aseguró que no pasó un buen momento en el set. Desde el punto de vista del personaje, estoy muerto, así que realmente no supuso ninguna diferencia. Pero desde el punto de vista de la actuación, realmente se sintió como una especie de violación. Como actor, me hizo sentir incómodo.