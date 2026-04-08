Celebrando los 50 años de 'Los ángeles de Charlie': así se ven hoy Kate Jackson, Jaclyn Smith y Cheryl Ladd

En la actualidad es muy común ver películas o series donde las mujeres realizan escenas de acción, pero antes no era así. Jaclyn Smith recordó que en 1976 la premisa era revolucionaria: "Sabía que la serie era diferente. Éramos tres mujeres persiguiendo el peligro en lugar de esperar a ser rescatadas", quien además fue la única "ángel" en participar de las cinco temporadas originales.

Los ángeles de Charlie antes y después Antes y después de Kate Jackson, Jaclyn Smith y Cheryl Ladd.

Por otro lado, Kate Jackson (quien se puede decir que se ha mantenido alejada de Hollywood todos estos años) reflexionó sobre el impacto social del show: "Estábamos ayudando a abrir un hueco en ese techo de cristal. Le dábamos a la gente una hora para relajarse y, de manera sutil, transmitíamos el mensaje de que las mujeres son igual de capaces e inteligentes que cualquier hombre".

Además, Cheryl Ladd, quien se unió en la segunda temporada de la serie para reemplazar a la mítica Farrah Fawcett, reveló momentos de tensión con el productor Aaron Spelling por la insistencia en que apareciera frecuentemente en bikini. "Me llamaba problemática porque me hartaba de usarlo tan seguido", recordó.

Además, Ladd reveló que batalló durante muchos años contra un cáncer de mama agresivo, y destacó el apoyo incondicional de sus compañeras. "Cuando Cheryl me llamó, lo primero que hice fue enviarle mis pelucas", contó Jaclyn Smith.

Los ángeles de Charlie (2) Kate Jackson, Jaclyn Smith y Cheryl Ladd, las icónicas "ángeles" de Charlie.

También hubo un momento para recordar a Farrah Fawcett (quien falleció en 2009). Las tres actrices coincidieron en que ella fue la chispa que encendió el fenómeno y que su partida dejó un vacío que nadie intentó llenar, sino honrar a través de la continuidad de la historia.