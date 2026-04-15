"Hechizo de amor", también conocida por su título en inglés "Practical Magic", es una de las películas más exitosas de los años 90, y además marcó un antes y un después en las carreras de Nicole Kidman y de Sandra Bullock.
Celebrando los 28 años de 'Hechizo de amor': así se ven hoy Nicole Kidman y Sandra Bullock
Las actrices Nicole Kidman y Sandra Bullock llegaron a Las Vegas para celebrar el próximo estreno de "Hechizo de amor 2"
También forman parte de esta producción Dianne Wiest, Stockard Channing, Aidan Quinn, Evan Rachel Wood, entre otros. El director es Griffin Dunne (quien también se ha desempeñado como actor en Hollywood) y actualmente se puede ver en HBO Max.
¿De qué trata la película "Hechizo de amor"?
"Dos hermanas que no encuentran solución a los problemas de la vida y el amor, usan sus habilidades de brujería", es la sinopsis de este clásico noventero que todavía sigue conquistándonos con su magia e historias de amor.
¿Cuándo se estrena la segunda parte de "Hechizo de amor"?
El martes por la noche Nicole Kidman y Sandra Bullock viajaron a Las Vegas para formar parte del evento CinemaCon, donde comenzaron a palpitar el inminente estreno de la segunda parte de "Hechizo de amor".
Ninguna de las dos defraudó con su outfit cuanto a estilismo se refiere. Por un lado, Nicole apostó por un vestido fluido en color negro que define la silueta de una manera sutil y desenfadada, mientras que Bullock apostó todo al rojo intenso con un traje de dos piezas.
El rodaje de "Hechizo de amor 2" finalizó el año pasado y su estreno está previsto en cines para el 18 de septiembre de 2026. Sin dudas se trata de uno de los estrenos más esperados para este año.
Como mencionamos previamente, tanto Kidman como Bullock volverán a interpretar a las hermanas Owens en la secuela de esta producción, y también se sumarán al elenco Joey King, quien interpretará a la hija de Sally, Lee Pace, Maisie Williams, Xolo Maridueña y Solly McLeod se unen al proyecto, aunque sus personajes permanecen en secreto.