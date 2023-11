BTS: ¿Cuándo se estrena en Amazon Prime Video el concierto "Yet To Come"?

BTS Amazon Prime Video.jpg Póster "BTS: Yet To Come".

¿Cuándo se estrenará el concierto de BTS en Amazon Prime Video?

Este nuevo concierto de BTS se estrenará en la plataforma de Amazon Prime Video el 9 de noviembre. De esta forma los fanáticos a nivel mundial de BTS podrán ver y sentir lo que se sintió el año pasado en el Asiad Main Stadium en Busan, Corea del Sur.

Como mencionamos anteriormente, este evento de acceso gratuito atrajo a aproximadamente 50,000 personas y también fue transmitido en directo por plataformas online, como Weverse, donde se conectaron otros 49 millones de espectadores desde todo el globo. En febrero del 2023, se lanzó la versión cinematográfica de Yet to come que recaudó más de 29 millones de dólares en la taquilla global.

BTS: Yet to Come - Tráiler Oficial | Prime

Yet to Come es sin dudas uno de los conciertos más especiales para BTS y para todo el ARMY, ya que fue el último concierto donde estuvieron presentes los siete miembros de la banda antes de que Jin y J-Hope ingresaran al servicio militar obligatorio de su país en los meses siguientes.

De esta forma las cámaras documentan los mejores momentos del concierto y la emoción se ve reflejada en cada una de las tomas.

¿Qué canciones aparecen en BTS: Yet To Come?

Este concierto que llega a la plataforma de Amazon Prime Video incluye la puesta en escena de 19 canciones populares del septeto surcoreano, como "Dynamite", "Butter", "RUN", "MIC Drop" y "Yet To Come (The Most Beautiful Moment)". El film fue producido como colaboración entre HYBE, CJ 4DPlex y Trafalgar Releasing.