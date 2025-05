“Mi personaje es David, un chef. La película es muy interesante porque tiene el factor de la fantasía y de los viajes en el tiempo. Es una comedia romántica. Este personaje es absolutamente literal, no entiende el doble sentido y las metáforas. Todo se lo cree. Es volver a hacer comedia y me gusta mucho”.

-¿Cómo fue la preparación de tu personaje?

-Hace un tiempo hice una película que se llamó 'Fuera de carta' con Javier Cámara y recuerdo que estuvimos mucho tiempo trabajando en la cocina y ahora estoy imitando muchos de esos movimientos. En el caso de David, la construcción del personaje radica en el mundo de la cocina, es un gurú que tiene una obsesión con la cultura maya, y siempre le presta atención a la literalidad de las cosas.

-¿Te gustaría viajar al futuro o al pasado?

-Yo creo que es una de las fantasías humanas, y todos queremos volver a darle un abrazo a alguien, o hacer las cosas mejor, o evitar un error o tomar otra decisión. Por eso creo que la película es tan empática. Pero yo no soy muy de martirizarme porque si no empezás a habitar una nostalgia que no está buena.

GRAN ESTRENO: 1 DE MAYO. Solo en cines. Elenco: @luisanalopilato @benjaminvicuna.ok @benjamadeo @lucianocaceresok @spregelburd @luismachinok @gabriel.corrado @inesestevezin @marbellati @valrialois @eduardoblancook Belen Chavanne Una película de Gabriel Nesci Producida por Martín Kweller, Rocío Gort, Juan Francisco Pelosi, Ignacio Rey

-¿Cómo ha sido la experiencia de filmar al lado de Luisana Lopilato?

-Bien. Es una super actriz, se nota que tiene oficio, trabaja desde chica, está muy concentrada. Este proyecto es muy especial para ella porque es un protagónico. En sus hombros tiene la responsabilidad del hilo narrativo de la película y creo que hemos tenido buena química y lindas escenas. No habíamos trabajado nunca juntos. La vi en el teatro con ‘Casados con hijos’ y me sorprendió.

Sinopsis película "Mensaje en una botella":

Esta comedia sigue a Denise (Luisana Lopilato), una sommelier de vinos, rápidamente acercándose a su crisis de mediana edad, quien siente que su vida está muy lejos de lo que soñó para ella. Mientras comienza a hacer un inventario y arrepentirse de algunas decisiones clave, tanto románticas como profesionales, recuerda un viejo juego que llegó a jugar con su padre, y de alguna forma accidentalmente descubre una manera de enviar mensajes a sí misma en el pasado. Pero por cada decisión errónea que trata de corregir, su presente cambia completamente –y no necesariamente para bien. Descorchar el pasado no siempre genera lo que esperamos.