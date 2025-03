Protagonizada por Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd y Scatman Crothers; esta película cuenta la historia de Jack, un escritor que accede a trabajar de vigilante en un hotel solitario en la montaña durante el invierno. Jack viaja al hotel con su esposa e hijo.

El protagonista recibe una jocosa advertencia del dueño del hotel quien le informa que el anterior vigilante perdió la cabeza y mató a toda su familia dentro del hotel. A medida que transcurren los días, el protagonista comienza a experimentar trastornos de personalidad y fantasmas internos que lo persiguen constantemente.

así luce.jpg

El hotel está lleno de misterios y energías oscuras que aumentan los trastornos de Jack. El personaje entra en un espiral de violencia contra su familia producto del malestar de su mente. Una trama repleta de terror e imágenes inquietantes

Así luce en la actualidad el actor que interpretó al pequeño Danny en la película El resplandor

El niño que interpreta al hijo de Jack en El resplandor, es Danny Lloyd, un actor y actual profesor estadounidense que se hizo conocido por su papel en la película de Kubrick. Lloyd interpreta a un niño con capacidades extrasensoriales capaz de percibir los fantasmas que atormentan a su padre. Así luce actualmente el actor que dió vida al pequeño Danny.

película - actor.jpg

Luego de participar en la película Will: The Autobiography of G. Gordon Liddy, el actor se retiró del mundo del espectáculo para siempre. Durante la adolescencia intentó conseguir papeles importantes e interesantes, tarea que no fue sencilla.

Lloyd, en la actualidad es profesor de biología. Un dato muy interesante de la película El resplandor, es que el director se encargó de cuidar al pequeño actor durante el rodaje para que no viera ni escuchara nada perturbador ni escabroso. Kubrick lo apartaba del set o jugaba con él durante las escenas más fuertes.