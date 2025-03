Mel Gibson es furor con esta película que es un joya escondida

Señales es una invasión extraterrestre. Todo comienza una mañana en la que Graham Hess, un ex pastor protestante que vive con sus dos hijos y con su hermano ex estrella de béisbol, hacen un increíble descubrimiento en los campos de maíz que rodean su granja, unos enormes signos que no corresponden a ningún lenguaje de la Tierra están plasmados inexplicablemente en mitad de su terreno.

Pero Señales también es la historia de un tipo que pierde la fe cuando un accidente fortuito de coche le arrebata a su esposa. Graham Hess lidia con ese dolor abandonando su figura de pastor mientras cuida de sus dos hijos y de su hermano.

Señales tuvo éxito de público y también de crítica, era una película con imperfecciones pero disfrutable, intensa y llena de significados, tantos significados que es imposible abordarlos en un solo visionado.

Disney Plus: de qué se trata la película Señales

En la sinopsis del sitio especializado en series y películas, sensacine.com, Bucks County, Pennsylvania. Tras perder a su esposa, Graham Hess (Mel Gibson) abandona su oficio de pastor protestante.

Ahora dedicado totalmente a su granja, intenta criar como mejor puede a sus dos hijos, Morgan y Bo.

Su hermano menor, Merrill (Joaquin Phoenix), una antigua gloria del béisbol, está viviendo con ellos para ayudarles. Una mañana, la familia descubre la aparición en sus campos de gigantescas marcas y extraños círculos.

¿Serán los extraterrestres los causantes de estos fenómenos sobrenaturales? Graham y Merrill tratarán de desentrañar el misterio que rodea tales dibujos.

Disney Plus: protagonistas de Señales

