El mundo del cine y la televisión está de luto por la muerte de Patrick Stewart, el reconocido actor británico que conquistó a varias generaciones con sus interpretaciones del profesor Charles Xavier en X-Men y del capitán Jean-Luc Picard en Star Trek. El artista falleció a los 86 años en su casa de Los Ángeles, según confirmó su familia en las últimas horas.
Adiós a una leyenda del cine: murió Patrick Stewart, el profesor Charles Xavier de 'X-Men'
También era reconocido por darle vida al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek. El actor padecía Alzheimer y demencia
La noticia generó una profunda conmoción entre sus seguidores, que recuerdan su trayectoria tanto en grandes producciones de Hollywood como en los escenarios teatrales. Su legado abarca casi seis décadas dedicadas a la actuación y personajes que se convirtieron en referentes de la cultura popular.
¿De qué murió Patrick Stewart?
De acuerdo con el comunicado difundido por sus seres queridos, Patrick Stewart murió el miércoles 28 de octubre, acompañado por su esposa, Sunny Ozell, y rodeado de familiares y amigos. El mensaje también señaló que atravesó un breve período marcado por la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy.
Sus allegados destacaron el cariño que recibió durante sus últimos momentos y pidieron que, en lugar de enviar flores, quienes deseen homenajearlo consideren realizar donaciones a organizaciones dedicadas a la investigación del Alzheimer y al acompañamiento de cuidadores.
Los papeles que convirtieron a Patrick Stewart en una leyenda del cine
Uno de los personajes más emblemáticos de su carrera fue el capitán Jean-Luc Picard, protagonista de Star Trek: The Next Generation. Desde el estreno de la serie en 1987, su interpretación se convirtió en una de las más reconocidas de la franquicia de ciencia ficción, papel que retomó en películas y producciones posteriores.
En el cine también dejó una huella imborrable como el profesor Charles Xavier, conocido como el Profesor X, en la saga X-Men. Su personaje, un poderoso telépata que defiende la convivencia entre humanos y mutantes, se transformó en una figura central de las películas basadas en los cómics de Marvel.
Una trayectoria que comenzó en el teatro
Antes de alcanzar la fama internacional, Stewart desarrolló una sólida carrera teatral y formó parte de la prestigiosa Royal Shakespeare Company. Su experiencia en obras clásicas le permitió construir un estilo interpretativo reconocido por su presencia escénica y su voz característica.
En 2010 recibió el título de caballero del Imperio británico por sus contribuciones a las artes dramáticas. Con su fallecimiento, la industria del entretenimiento pierde a una figura que supo unir el teatro clásico con el éxito mundial de la ciencia ficción.
En pocas palabras
- Murió Patrick Stewart: El aclamado actor británico falleció a los 86 años en Los Ángeles.
- Reconocido por roles icónicos: Fue el capitán Jean-Luc Picard en Star Trek y el profesor Charles Xavier en X-Men.
- Legado y despedida: Su familia pidió donaciones a organizaciones de investigación de Alzheimer en lugar de flores.