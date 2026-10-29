Adiós a una leyenda del cine: murió Patrick Stewart, el profesor Charles Xavier de 'X-Men'

Sus allegados destacaron el cariño que recibió durante sus últimos momentos y pidieron que, en lugar de enviar flores, quienes deseen homenajearlo consideren realizar donaciones a organizaciones dedicadas a la investigación del Alzheimer y al acompañamiento de cuidadores.

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Los papeles que convirtieron a Patrick Stewart en una leyenda del cine

Uno de los personajes más emblemáticos de su carrera fue el capitán Jean-Luc Picard, protagonista de Star Trek: The Next Generation. Desde el estreno de la serie en 1987, su interpretación se convirtió en una de las más reconocidas de la franquicia de ciencia ficción, papel que retomó en películas y producciones posteriores.

En el cine también dejó una huella imborrable como el profesor Charles Xavier, conocido como el Profesor X, en la saga X-Men. Su personaje, un poderoso telépata que defiende la convivencia entre humanos y mutantes, se transformó en una figura central de las películas basadas en los cómics de Marvel.

Una trayectoria que comenzó en el teatro

Antes de alcanzar la fama internacional, Stewart desarrolló una sólida carrera teatral y formó parte de la prestigiosa Royal Shakespeare Company. Su experiencia en obras clásicas le permitió construir un estilo interpretativo reconocido por su presencia escénica y su voz característica.

En 2010 recibió el título de caballero del Imperio británico por sus contribuciones a las artes dramáticas. Con su fallecimiento, la industria del entretenimiento pierde a una figura que supo unir el teatro clásico con el éxito mundial de la ciencia ficción.