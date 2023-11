‘Baywatch’ star Erika Eleniak looks unrecognizable in rare outing

¿Cómo luce hoy la actriz Erika Eleniak?

Eleniak se hizo conocida por su papel de Shauni McClain en "Baywatch" y como Elly May Clampett en "The Beverly Hillbillies". También fue playmate de la revista Playboy. Sin embargo, la actriz arrancó su carrera cuando solo era una niña en la icónica película de Steven Spielberg "E.T., el extraterrestre".

En "Baywatch: Guardianes de la Bahía", Eleniak apareció en 44 episodios de la primera y segunda temporada así como en los dos primeros episodios de la tercera temporada entre 1989 y 1992.

También apareció en producciones menores como "Snowbound" de Ruben Preuss en 2001, "Shakedown" de Brian Katkin o "Second to Die" de Brad Marlowe en 2002. Desde 2012 solo ha aparecido en algunas series y películas realizando papeles menores. Por ejemplo, fue estrella invitada en el programa "The Morning Show" de Jennifer Aniston y Reese Witherspoon.

Erika Eleniak (1).jpg Erika Eleniak en la actualidad.

En cuanto a su vida privada, Eleniak estuvo en pareja con el actor Billy Warlock en 1989, y posteriormente tuvo un romance con William McNamara en 1994.

Luego, cuando comenzó a tener problemas con su peso, la actriz se enamoró y casó con el doctor nutricionista Philip Goglia desde mayo de 1998 a 1999, terminando en divorcio. Tuvo una hija llamada Indyanna que nació en 2006, producto de su relación con el modelo y cantante Roch Daigle.