En esta película James Dean comparte pantalla con la recordada Natalie Wood. "Un joven subversivo es arrestado por causar daños a la propiedad. Las alianzas, los conflictos y las disputas por cuestiones territoriales y amorosas se desatan entre todos los involucrados", es la sinopsis de esta producción que marcó un antes y un después en la industria debido a sus juegos de cámaras, sus movimientos poco convencionales, la presencia de la cámara subjetiva y una colorimetría contrastada.

Al este del Edén

"Un granjero californiano tiene dos hijos, Cal y Aron, a los que saca adelante como puede. La situación de Cal se complica cuando averigua que, en realidad, su madre no sólo no está muerta, sino que además dirige un burdel local", es la sinopsis de esta película que se estrenó en 1955 y que está basada en la segunda mitad de la novela homónima de John Steinbeck.

Gigante

"Un joven texano gana una fortuna en la industria del petróleo y enfrenta problemas de poder con su ex jefe", es la sinopsis de esta película de James Dean que se estrenó en 1956. Esta producción está basada en la novela homónima de 1952 escrita por Edna Ferber. Esta es la única película del actor que fue estrenada después de su fallecimiento.

¿Cómo fue el accidente de James Dean?

El 30 de septiembre de 1955, James Dean falleció al chocar de frente su Porsche 550 Spyder plateado contra otro vehículo en un cruce de rutas en Cholame, California.

A pesar de que Dean fue llevado a un hospital, el actor falleció minutos antes de ingresar al nosocomio. Nada se podía hacer, ya que presentaba fractura de cuello, el pie derecho severamente lesionado, múltiples fracturas y hemorragias internas.