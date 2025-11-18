A 41 años del estreno de "Paris, Texas", así se ve hoy el actor que hizo de Hunter Henderson

¿Cómo se ve hoy el actor Hunter Carson?

Hunter Carson debutó en el cine gracias a la película "Paris, Texas" y esto se dio gracias a que sus padres ya formaban parte de la industria cinematográfica. Gracias a su rol en esta película, el pequeño Hunter fue nominado en los Young Artist Awards como Mejor Actor Joven (premio que acabaría llevándose el Sean Astin de "Los Goonies").

Hunter es hijo del guionista L.M. Kit Carson y de la actriz Karen Black. Pocos saben que la primera vez que apareció en la pantalla fue cuando tenía tan solo 9 meses, momento en el cual formó parte del monólogo que su madre hizo en el programa "Saturday Night Live".

Hunter Carson

Dos años después de "Paris, Texas", Hunter trabajó junto a su madre en "Invasores de Marte", de Tobe Hooper, y en 1988 apareció en "Mr. North", de Danny Huston (donde coincidiría de nuevo con Harry Dean Stanton), antes de retirarse de la interpretación durante un larguísimo periodo de tiempo.

Tiempo después tuvo un breve papel en "Bullfighter" (2000). En los últimos años ha aparecido en cinco largometrajes y dos cortos, todos ellos inéditos en España y siempre en papeles menores.