Para que no haya dudas, el municipio ubicó a dos enormes rostros de mineros en cada lateral, entre luces de colores, del camión que transportó a la soberana, Luciana Ponce. La decisión dista de ser casual: el intendente malargüino, Juan Manuel Ojeda, no se cansa de pedir cambios legales que permitan el crecimiento de esa actividad en su departamento, algo que no ha conseguir hasta el momento.