La representante de Guaymallén va a llevar a su bebé de 9 meses al hotel de las reinas

Natalia Mercery, la representante con la que Guaymallén participará en la Vendimia 2023, ha roto los esquemas vendimiales al no ser considerada reina, no tener los atributos y haber sido elegida por su forma de pensar y no por su aspecto físico. Además, tiene 35 años y es mamá de 3 niños de 11, 5 y 9 meses de edad.