Seis de cada 10 adultos padece sobrepeso en Mendoza y las proyecciones no son alentadoras

Las proyecciones sobre obesidad y sobrepeso no son alentadoras

Sobrepeso y obesidad gobierno de Mendoza El Gobierno de Mendoza cuenta con un programa de prevención de la obesidad que ofrece actividades y controles gratuitos para adultos. Foto: Prensa de Gobierno

El aumento de la obesidad y el sobrepeso es una tendencia que se va incrementando. A nivel mundial, la prevalencia de la obesidad se triplicó desde 1975 y los especialistas advierten que no hay indicios de que mejore.

En Argentina, entre 6 y 7 de cada 10 adultos tienen exceso de peso. Según datos de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2018, la prevalencia de obesidad en mayores de 18 años alcanzó el 32,4%, mientras que las proyecciones estiman que para 2035 podría llegar al 43% de la población adulta.

La situación también preocupa en niños y adolescentes. La Encuesta Nacional de Nutrición y Salud indicó que entre los 5 y los 17 años, más de 4 de cada 10 presentan exceso de peso y 1 de cada 5 obesidad.

Qué atención gratuita ofrece Mendoza para afrontar la obesidad

Frente a este escenario, el gobierno de Mendoza posee desde el 2007 un programa provincial destinado a la prevención y el tratamiento del exceso de peso y la obesidad. Está dirigido a personas sin cobertura social o que no pueden afrontar el costo de la atención.

La red funciona a través de más de 50 centros distribuidos en distintos departamentos y reúne equipos integrados por médicos, nutricionistas, psicólogos y trabajadores sociales. Entre los hospitales de referencia se encuentran el Central, Lagomaggiore y Notti.

Además de la atención en consultorios, los equipos desarrollan talleres de alimentación, cocina saludable, actividad física y salud mental. El abordaje incluye aspectos vinculados al estrés, la ansiedad y el estigma que suelen acompañar a los problemas de peso.

En el Hospital Central también funciona el centro quirúrgico de referencia para cirugía bariátrica. Allí se realiza aproximadamente una intervención por semana y ya se concretaron más de 500 operaciones desde la puesta en marcha del programa.

Quienes deseen acceder a la atención pueden comunicarse con el Programa Provincial de Obesidad, que funciona en la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud, en Coronel Rodríguez 1.209 de Ciudad. También está disponible el correo [email protected] y el teléfono 4202148.

Controles de salud por obesidad gobierno de Mendoza El Ministerio de Salud impulsa controles gratuitos para las personas que padecen sobrepeso y obesidad. Foto: Prensa de Gobierno

Los nuevos proyectos para una vida más saludable

Desde la Unidad de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud también anunciaron nuevas acciones vinculadas a la prevención.

Entre ellas figura "Jugá sin presión", una propuesta orientada a detectar tempranamente casos de hipertensión arterial mediante actividades en clubes y espacios comunitarios con participación de jóvenes promotores de salud.

Además, se pondrá en marcha una capacitación destinada a nutricionistas de toda la provincia y se avanzará en la creación de una red para evaluar la composición corporal dentro del sistema público de salud. Para ello se incorporarán equipos de bioimpedancia en los hospitales Central, Lagomaggiore y Notti, con el objetivo de mejorar el seguimiento y la evaluación de pacientes con sobrepeso.