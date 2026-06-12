Inicio sobrepeso
Salud pública

Seis de cada 10 adultos padece sobrepeso en Mendoza y las proyecciones no son alentadoras

Según datos del Gobierno, las proyecciones anticipan un aumento de la obesidad en los próximos años. Cómo funciona la red pública de atención

Paola Alé
Editado por Paola Alé
Es alta la prevalencia de la obesidad y el sobrepeso entre los mendocinos mayores de 18 años. El gobierno tiene programas grautitos para mejorar la salud en este aspecto. 

Es alta la prevalencia de la obesidad y el sobrepeso entre los mendocinos mayores de 18 años. El gobierno tiene programas grautitos para mejorar la salud en este aspecto. 

Foto: gentileza

Seis de cada 10 adultos padece sobrepeso en Mendoza y la obesidad no tiene números más alentadores, de hecho, el 40% de los mayores de 18 años la padece. Así lo reflejaron los datos de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, que ubicó en 65,4% la prevalencia de esta condición en la provincia.

Las cifras muestran la dimensión de un problema que desde hace años viene creciendo en Argentina y en el mundo.

La obesidad es una enfermedad crónica asociada a un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, trastornos respiratorios, problemas renales y algunos tipos de cáncer, entre otras afecciones.

Las proyecciones sobre obesidad y sobrepeso no son alentadoras

Sobrepeso y obesidad gobierno de Mendoza
El Gobierno de Mendoza cuenta con un programa de prevenci&oacute;n de la obesidad que ofrece actividades y controles gratuitos para adultos.

El Gobierno de Mendoza cuenta con un programa de prevención de la obesidad que ofrece actividades y controles gratuitos para adultos.

El aumento de la obesidad y el sobrepeso es una tendencia que se va incrementando. A nivel mundial, la prevalencia de la obesidad se triplicó desde 1975 y los especialistas advierten que no hay indicios de que mejore.

En Argentina, entre 6 y 7 de cada 10 adultos tienen exceso de peso. Según datos de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2018, la prevalencia de obesidad en mayores de 18 años alcanzó el 32,4%, mientras que las proyecciones estiman que para 2035 podría llegar al 43% de la población adulta.

La situación también preocupa en niños y adolescentes. La Encuesta Nacional de Nutrición y Salud indicó que entre los 5 y los 17 años, más de 4 de cada 10 presentan exceso de peso y 1 de cada 5 obesidad.

Qué atención gratuita ofrece Mendoza para afrontar la obesidad

Frente a este escenario, el gobierno de Mendoza posee desde el 2007 un programa provincial destinado a la prevención y el tratamiento del exceso de peso y la obesidad. Está dirigido a personas sin cobertura social o que no pueden afrontar el costo de la atención.

La red funciona a través de más de 50 centros distribuidos en distintos departamentos y reúne equipos integrados por médicos, nutricionistas, psicólogos y trabajadores sociales. Entre los hospitales de referencia se encuentran el Central, Lagomaggiore y Notti.

Además de la atención en consultorios, los equipos desarrollan talleres de alimentación, cocina saludable, actividad física y salud mental. El abordaje incluye aspectos vinculados al estrés, la ansiedad y el estigma que suelen acompañar a los problemas de peso.

En el Hospital Central también funciona el centro quirúrgico de referencia para cirugía bariátrica. Allí se realiza aproximadamente una intervención por semana y ya se concretaron más de 500 operaciones desde la puesta en marcha del programa.

Quienes deseen acceder a la atención pueden comunicarse con el Programa Provincial de Obesidad, que funciona en la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud, en Coronel Rodríguez 1.209 de Ciudad. También está disponible el correo [email protected] y el teléfono 4202148.

Controles de salud por obesidad gobierno de Mendoza
El Ministerio de Salud impulsa controles gratuitos para las personas que padecen sobrepeso y obesidad.

El Ministerio de Salud impulsa controles gratuitos para las personas que padecen sobrepeso y obesidad.

Los nuevos proyectos para una vida más saludable

Desde la Unidad de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud también anunciaron nuevas acciones vinculadas a la prevención.

Entre ellas figura "Jugá sin presión", una propuesta orientada a detectar tempranamente casos de hipertensión arterial mediante actividades en clubes y espacios comunitarios con participación de jóvenes promotores de salud.

Además, se pondrá en marcha una capacitación destinada a nutricionistas de toda la provincia y se avanzará en la creación de una red para evaluar la composición corporal dentro del sistema público de salud. Para ello se incorporarán equipos de bioimpedancia en los hospitales Central, Lagomaggiore y Notti, con el objetivo de mejorar el seguimiento y la evaluación de pacientes con sobrepeso.

Temas relacionados:

las más leídas