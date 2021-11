En el primer tiempo de la final del Top 8, Los Tordos tuvo algo de viento a favor y tomó el protagonismo, pero Marista fue clínico para aprovechar sus oportunidades y se fue al descanso arriba 17 a 11 con tries de Renzo Cornejo (con el maul) y Julián Guevara, dos goles y un penal de Bauti Filizzola.

Para Los Tordos hubo dos penales de Francisco Galdeano y un try de Francisco Cassone, en la última jugada.

Marista se impone 17-17 sobre Los Tordos: PT 9' gol de Bautista Filizzola por try de Renzo Cornejo (M). 11' y 22' penales de Francisco Galdeano (LT). 31' penal de Bautista Filizzola (M). 35' Gol de Bautista Filizzola por try de Julián Guevara. 40' try de Francisco Cassone (LT). ST 18' y 23' penales de Francisco Galdeano (LT).

El equipo azulgrana se clasificó a una nueva final al vencer por la mínima diferencia (32 a 31) a Liceo, en un partido que perdía por 25 puntos (31-6) y definirá el último título de la temporada 2021 con Marista, que venció a Teqüé (36 a 19) y llega invicto con 8 victorias seguidas.

La síntesis

Los Tordos: Martín Santiago, Agustín Gil y Andrés Ramos; Juan Manuel Sánchez y Francisco Pannocchia; Juan Pedro Quevedo, Agustín Orrico y Andrés Baeck; Santiago Pontis (c) y Francisco Galdeano; Francisco Cassone, Angelo Lizzola, Francisco Martos, Ignacio Conil y Matías De Paolis. E: Galiotti-Antonini-Lambert.

Marista: Álvaro Llaver, Renzo Cornejo y Jesús Porro; Marcos Cardozo y Joaquín Tomba, Juan Pablo Tomba, Telmo Fernández y Agustín Gómez; Julián Guevara y Bautista Filizzola; Julián Steindl, Alejo Videla, Santiago Dora, Matías Colomer y Julián Hernández. E: Allamand-Sánchez-Diez.

Cancha: Los Tordos.

Amonestados: PT 40' Cardozo (M). ST 4' Hernández (M) y 25' Conil (LT).

Otros resultados

Intermedia Plata

Banco RC 10 - San Juan RC 8

Intermedia Oro

Marista 16 - Liceo 14

Primera Plata

San Juan 30 - Banco Mendoza 20

En Preintermdia oro (viernes)

Los Tordos 20 - Liceo 17

Fotos: Martín Pravata (UNO)