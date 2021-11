Liceo Rugby Club presentó su tradicional seven, con muchas novedades

La presentación del seven en Canal 7

Tras no haberse disputado en 2020 por la pandemia, el tradicional certamen de rugby reducido vuelve con un programa completo que incluye distintas actividades sociales y deportivas en la que se destaca la presencia de Los Cuyis. "Es un honor para nosotros que nos inviten a uno de los torneos de seven más importantes del país. Vamos a jugar un partido amistoso, durante el receso del mediodía, contra un equipo Mendoza Classic y después vamos a jugar nuestros primer partido de seven", destacó Goldman, impulsor del proyecto de rugby inclusivo.

liceo-seven-1 (1).jpg Liceo, la URC, la Subsecretaría de Deportes y Los Cuyis presentaron la 45ta. edición del seven

El seven de Liceo, con muchas atracciones

Desde las 9 comenzará la actividad del seven, con los 16 mejores equipos de la provincia y al mediodía, tras la disputa de la fase de grupos, será la presentación de Los Cuyis, tanto en rugby de 15 como de seven y también el tradicional Almuerzo de las Camadas en el que los Clavos reúnen anualmente a sus ex jugadores.

Paralelamente se jugará el Woman Classic de hockey sobre césped, un torneo reducido (juegan 6 jugadoras por lado) para equipos de veteranas y mami hockey, mientras que por la tarde será la definición del certamen que pone en juego desde 1976 la Copa Challenger Liceo Rugby Club.