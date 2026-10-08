Tequeños: la receta venezolana de bastones de queso que conquista Argentina

Los tequeños son una de las recetas más populares de la gastronomía venezolana y una opción irresistible para quienes disfrutan de las preparaciones con queso. Se trata de unos clásicos bastones de masa de harina de trigo rellenos con queso, que se cocinan hasta quedar dorados por fuera y con un interior cremoso y fundido.
También conocidos como bastones de queso venezolanos, los tequeños son ideales para servir como entrada, sumar a una picada, disfrutar en una reunión o preparar como una comida rápida. Se pueden acompañar con distintas salsas y, gracias a que llevan pocos ingredientes, son muy fáciles de hacer en casa.
Receta de tequeños, los bastones de queso venezolanos
Ingredientes:
- 300 g de queso llanero o queso para rallar
- 250 g de harina de trigo
- 1 huevo
- 80 g de manteca
- 5 g de azúcar
- 40 g de leche
- 5 g de sal
Cómo preparar la receta de tequeños, paso a paso
- Primero, en un bol grande, coloca la harina, la manteca en dados, la leche, el huevo, el azúcar y la sal. Si la masa queda demasiado seca, puedes sumar un poco más de leche.
- A continuación, amasa con las varillas de la batidora. Cuando quede todo integrado y se forme una textura arenosa, pasa la mezcla a la mesada. Amasa con las manos.
- Una vez lista, reserva la masa en un bowl tapada con papel film y deja reposar por 10-15 minutos. Mientras tanto, puedes cortar el queso es bastones de alrededor de 6 centímetros de largo y uno de ancho.
- Espolvorea la masa con harina y estírala con un rodillo, dándole forma rectangular. Debe quedar fina, de 2 centímetros de grosor. Córtala en tiras.
- Después, humedece una de las tiras con un pincel y envuelve un palito de queso con ella. Por mientras, calienta abundante aceite en una sartén.
- Para terminar, introduce los tequeños en el aceite y dóralos durante un minuto. Colócalos sobre papel absorbente para retirar el exceso de aceite y sirve recién hechos.
Cómo acompañar los tequeños: las mejores salsas
Como mencionamos anteriormente, los tequeños venezolanos son snacks salados que suelen servirse con alguna salsa para potenciar su sabor.
Te dejamos algunas opciones de salsas para tequeños compartidas por Paulina Cocina. ¿Cuáles son?
- Salsa picante: licúa 1/2 pimentón rojo, 100 gramos de queso crema, 1 cucharadita de mayonesa y una pizca de sal.
- Chimichurri: en un frasco, mezcla perejil picado, orégano y ajo picado. Agrega jugo de limón con pimentón y ají molido. Salpimienta y agregar aceto con aceite de oliva. Agita fuerte y listo. Si quieres, sigue nuestra receta de chimichurri casero.
- Salsa barbacoa: en un recipiente, mezcla manteca, ajo y cebolla y cocina por 2 minutos en el microondas. Agrega salsa de tomate, vinagre, azúcar morena, sal y pimienta. Revuelve bien y lleva nuevamente al microondas por 7 minutos. Puedes procesar la salsa.
- Salsa de miel y mostaza: mezcla jugo de limón, vinagre blanco, miel, 1 cucharada de mostaza, sal y pimienta. Licúa y agrega de a poco 8 cucharadas de aceite de oliva hasta lograr la consistencia deseada.
En pocas palabras
- Tequeños: Son bastones de masa de trigo rellenos con queso, populares en Venezuela.
- Receta: Incluye ingredientes como queso, harina, huevo, manteca, azúcar, leche y sal.
- Acompañamientos: Se sugieren salsas picante, chimichurri, barbacoa, y de miel y mostaza.
Resumen generado por Thinkindot AI