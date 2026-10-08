Tequeños: la receta venezolana de bastones de queso que conquista Argentina

300 g de queso llanero o queso para rallar

250 g de harina de trigo

1 huevo

80 g de manteca

5 g de azúcar

40 g de leche

5 g de sal

Cómo preparar la receta de tequeños, paso a paso

Primero, en un bol grande, coloca la harina, la manteca en dados, la leche, el huevo, el azúcar y la sal. Si la masa queda demasiado seca, puedes sumar un poco más de leche. A continuación, amasa con las varillas de la batidora. Cuando quede todo integrado y se forme una textura arenosa, pasa la mezcla a la mesada. Amasa con las manos. Una vez lista, reserva la masa en un bowl tapada con papel film y deja reposar por 10-15 minutos. Mientras tanto, puedes cortar el queso es bastones de alrededor de 6 centímetros de largo y uno de ancho. Espolvorea la masa con harina y estírala con un rodillo, dándole forma rectangular. Debe quedar fina, de 2 centímetros de grosor. Córtala en tiras. Después, humedece una de las tiras con un pincel y envuelve un palito de queso con ella. Por mientras, calienta abundante aceite en una sartén. Para terminar, introduce los tequeños en el aceite y dóralos durante un minuto. Colócalos sobre papel absorbente para retirar el exceso de aceite y sirve recién hechos.

Cómo acompañar los tequeños: las mejores salsas

Como mencionamos anteriormente, los tequeños venezolanos son snacks salados que suelen servirse con alguna salsa para potenciar su sabor.

Te dejamos algunas opciones de salsas para tequeños compartidas por Paulina Cocina. ¿Cuáles son?