Salsa del leñador: cómo se prepara la receta de la boscaiola de hongos con 7 ingredientes

La salsa boscaiola es una de las recetas clásicas de la cocina italiana y se destaca por su sabor intenso y textura cremosa. Preparada con hongos, panceta, crema y un toque de vino blanco, es ideal para acompañar pastas y transformar un plato sencillo en una comida reconfortante.
Esta preparación, asociada a la cocina rústica italiana, tiene diferentes versiones según la región y los ingredientes disponibles. Los hongos son protagonistas de esta salsa, que combina sabores de la tierra con productos tradicionales de la gastronomía italiana.
¿Por qué le dicen salsa del leñador?
El nombre boscaiola deriva de bosco, que significa “bosque” en italiano. Por eso también se la conoce como la salsa del leñador, en referencia a quienes trabajaban en los bosques y a los ingredientes vinculados con este entorno, especialmente los hongos.
La salsa boscaiola está vinculada principalmente con distintas regiones del centro y norte de Italia. Con el tiempo, la receta fue adoptando diferentes versiones: algunas llevan crema, otras tomate, y también pueden variar los hongos o el tipo de carne utilizada.
Receta de la salsa boscaiola italiana
Ingredientes:
- 300 g de champiñones
- 100 g de panceta o jamón crudo
- 1 cebolla
- 1 diente de ajo
- 200 ml de crema de leche
- 100 ml de vino blanco
- 2 cdas. de aceite de oliva
- Sal, pimienta negra y perejil
Cómo preparar la receta de la salsa boscaiola, paso a paso
- Primero, limpia los hongos y córtalos en láminas. En una sartén, calienta el aceite de oliva y dora la panceta hasta que quede crocante.
- A continuación, agrega la cebolla picada y el ajo y cocina hasta que estén transparentes. Incorpora los hongos y saltea hasta que eliminen el agua y se doren.
- Vierte el vino blanco y deja que se evapore el alcohol. Agrega la crema de leche, salpimienta y cocina por unos minutos hasta que la salsa espese.
- Sirve la salsa boscariola caliente sobre la pasta fresca y espolvorea con perejil picado y queso rallado.
Con qué acompañar la salsa del leñador
La salsa boscaiola combina a la perfección con pastas largas como fettuccine o tagliatelle, pero también realza platos con ñoquis, pollo salteado o incluso arroz cremoso.
Su textura suave y su aroma a hongos la convierten en una opción versátil y deliciosa para sumar a tus recetas favoritas y disfrutar de un toque auténticamente italiano.
En pocas palabras
- Salsa Boscaiola: Descubre la receta italiana de la salsa del leñador, ideal para pastas.
- Ingredientes clave: Hongos, panceta, crema y vino blanco son la base de esta preparación.
- Versatilidad: Perfecta para acompañar pastas, ñoquis o carnes, aportando un sabor auténtico.