Salsa del leñador: cómo se prepara la receta de la boscaiola de hongos con 7 ingredientes

Esta preparación, asociada a la cocina rústica italiana, tiene diferentes versiones según la región y los ingredientes disponibles. Los hongos son protagonistas de esta salsa, que combina sabores de la tierra con productos tradicionales de la gastronomía italiana.

¿Por qué le dicen salsa del leñador?

El nombre boscaiola deriva de bosco, que significa “bosque” en italiano. Por eso también se la conoce como la salsa del leñador, en referencia a quienes trabajaban en los bosques y a los ingredientes vinculados con este entorno, especialmente los hongos.