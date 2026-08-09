Receta de Coliflor con salsa blanca y gratinada al horno

La coliflor con salsa blanca es una de esas preparaciones clásicas que nunca fallan cuando buscas una comida casera, nutritiva y llena de sabor. Con pocos ingredientes y un paso a paso muy sencillo, esta opción es una de las recetas ideales para disfrutar en cualquier época del año, ya sea como plato principal o como guarnición.
La combinación de la coliflor tierna con una cremosa salsa blanca y una generosa capa de queso gratinado da como resultado un plato irresistible, de textura suave y sabor reconfortante. Si buscas una forma diferente y deliciosa de incorporar verduras a tu alimentación, esta receta es una apuesta segura para sorprender a toda la familia.
Receta de coliflor con salsa blanca y queso gratinado, ingredientes
- 1 coliflor mediana, lavada y cortada en arbolitos
- 50 g de manteca
- 50 g de harina común
- 700 ml de leche tibia
- 150 g de queso muzzarella o tybo (para un fundido perfecto)
- 50 g de queso sardo o parmesano (para la costra crocante)
- Nuez moscada
- Sal
- Pimienta
Cómo hacer coliflor con salsa blanca y queso gratinado: la receta paso a paso
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Primero, hierve la coliflor en abundante agua con sal, controlando la cocción para que quede tierna, pero firme. Ten en cuenta que terminará de cocinarse en el horno. Luego, escurre muy bien la coliflor.
A continuación, derrite la manteca en una cacerola a fuego medio. Agrega la harina de una sola vez y revuelve constantemente hasta cocinarla. Incorpora la leche tibia de a poco, sin dejar de batir para evitar grumos. Condimenta con sal, pimienta y abundante nuez moscada, y cocina hasta obtener una salsa blanca espesa.
Luego, coloca la coliflor en una fuente previamente enmantecada. Cubre todos los arbolitos con la salsa blanca y distribuye el queso por toda la superficie.
Finalmente, lleva la fuente al horno precalentado a 200 °C durante 15 a 20 minutos, hasta que el queso quede bien gratinado. Si deseas una textura más crujiente, agrega una pizca de pan rallado junto con el queso antes de hornear.