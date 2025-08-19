Qué son las Casadielles: la receta de las empanadas dulces de España rellenas de nueces, anís y manteca

El nombre de esta receta puede hacer referencia a una deformación de la palabra "cosadielles", que significa "¿qué cosa es?". Las casadielles o empanadas dulces tienen como ingrediente principal el fruto seco que se elija para formar parte del relleno.

Casadielles- empanadas dulces de España Las casadielles son una receta típica de Asturias parecidas a las empanadas, con un relleno de nueces, manteca y anís.

Recetas: casadielles, las empanadas dulces de España

La receta de casadielles consiste en la preparación de una masa de harina de trigo y un relleno de frutos secos (en este caso nueces), anís, manteca y azúcar. La masa se corta en porciones y se rellena para completar la cocción en una olla con abundante aceite. ¿Qué necesitas?