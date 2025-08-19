Inicio Recetas Empanadas
Postre típico

Qué son las Casadielles: la receta de las empanadas dulces de España rellenas de nueces, anís y manteca

Son una de las recetas típicas de España. Las casadielles son empanadas dulces rellenas de nueces, manteca y anís

Antonella Prandina
Las casadielles o empanadas dulces son una receta típica de Asturias

Las casadielles son una de las recetas típicas de la cocina española, proveniente de las tierras de Asturias. Se trata de una especie de empanadas dulces con masa de trigo rellena de nueces, anís, manteca y azúcar. Aunque no se tiene certeza de su origen, es probable que sea árabe o mediterráneo por el uso de los frutos secos, un ingrediente clave en su gastronomía.

El nombre de esta receta puede hacer referencia a una deformación de la palabra "cosadielles", que significa "¿qué cosa es?". Las casadielles o empanadas dulces tienen como ingrediente principal el fruto seco que se elija para formar parte del relleno.

Casadielles- empanadas dulces de España
Las casadielles son una receta típica de Asturias parecidas a las empanadas, con un relleno de nueces, manteca y anís.

Recetas: casadielles, las empanadas dulces de España

La receta de casadielles consiste en la preparación de una masa de harina de trigo y un relleno de frutos secos (en este caso nueces), anís, manteca y azúcar. La masa se corta en porciones y se rellena para completar la cocción en una olla con abundante aceite. ¿Qué necesitas?

Ingredientes:

Para la masa:

  • 250 ml. de vino blanco
  • 1 yema de huevo
  • 120 gr. de manteca
  • 500 gr. de harina
  • 1 cdita. de levadura en polvo
  • 1 pizca de sal

Para su relleno:

  • 230 gr. de nueces
  • 100 gr. de azúcar
  • 60 ml. de anís
  • 1 cda. de manteca
  • 1/2 l. de aceite
  • Azúcar
casadielles- empanadas dulces de España
La receta de las casadielles se prepara con pocos ingredientes y rinde para toda la familia.

Cómo elaborar la receta de Casadielles, paso a paso

  1. Primero, en un bowl, tamiza la levadura junto con la harina y suma la manteca.
  2. En un recipiente aparte, mezcla la yema de huevo con el vino e incorpora la mezcla de ingredientes secos en tres partes, sin amasar.
  3. A continuación, extiende la masa y dóblala en tres partes. Repite el procedimiento tres veces y deja reposar en la heladera por una hora.
  4. Arma el relleno de las casadielles picando la mitad de las nueces y rallando las demás. Mézclalas con el anís, manteca y azúcar hasta formar una pasta.
  5. Luego, corta cuadrados de 10 x 10 cm. de masa y humedece los bordes con un poco de agua. Coloca el relleno dentro, enrolla un tercio de la masa y solapa el final. Sella con un tenedor para que no se abran.
  6. Para terminar con la receta de las casadielles, calienta aceite en una olla y fríe las empanadas por tandas. Escurre sobre una fuente con papel absorbente y reboza con azúcar.
Casadielles- empanadas dulces de España
La receta de las casadielles se difundió por todo el mundo y este dulce se convirtió en un postre especial preparado por las abuelas.

