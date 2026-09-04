Dieta para aumentar la masa muscular: la receta de brownie de cacao sin harina y sin azúcar

El brownie es una de las recetas más tentadoras para los amantes del chocolate, pero también puede prepararse con ingredientes sencillos y adaptarse a una alimentación enfocada en aumentar la masa muscular. Esta versión no lleva harina ni azúcar y combina cacao con alimentos que aportan nutrientes importantes para la dieta.
Dentro de las recetas caseras, este brownie se destaca por su textura húmeda y su intenso sabor a chocolate. Además, es una alternativa práctica para quienes buscan disfrutar de un postre dulce sin incorporar harina de trigo ni azúcar refinada.
Receta para hacer brownie sin harina ni azúcar
- 200 g de chocolate sin azúcar y sin gluten para fundir
- 200 g de manteca light sin lactosa
- 3 huevos
- 1 cda. de stevia
- 50 ml. de leche de almendras
- 1 cda. de aceite de oliva o coco
- 1 cdta. de esencia vainilla
- 70 g. de harina de almendras
- 100 g. de nueces (opcional)
Cómo preparar brownie saludable sin harina ni azúcar, paso a paso
- Primero, en una olla a fuego medio, derrite la manteca junto con el chocolate troceado sin dejar de remover. Reserva y deja atemperar.
- En un bowl, bate los huevos con el edulcorante, suma la leche, el aceite y la esencia de vainilla. Vuelve a batir.
- Añade el chocolate derretido a temperatura ambiente y bate nuevamente. Suma también la harina de almendras y vuelve a batir.
- Trocea las nueces y súmalas a la masa, mezclando con una espátula. Vierte la preparación en un molde rectangular, de silicona engrasado. También puede ser de aluminio.
- Para terminar, coloca algunas nueces por encima del brownie y, con el horno precalentado, hornea durante 20 minutos a 180°C. Cocina entre 17 y 23 minutos, deja enfriar y sirve.
Trucos para que el brownie sin harina salga perfecto
- Usa chocolate de calidad: derrite el chocolate junto con la manteca y luego agrega a la preparación de huevos batidos con azúcar y esencia de vainilla.
- Engrasa bien el molde con manteca y harina: no usar aerosol ni margarina.
- Saca del horno un poco crudo, para que quede húmedo.
- Una vez listo, deja enfriar completamente antes de cortar.
En pocas palabras
- Brownie saludable: Receta de brownie de cacao sin harina ni azúcar para aumentar masa muscular.
- Ingredientes clave: Chocolate sin azúcar, manteca light, huevos, stevia, leche de almendras, harina de almendras y nueces opcionales.
- Preparación sencilla: Mezclar ingredientes derretidos y batidos, hornear por 20 minutos a 180°C.
Resumen generado por Thinkindot AI