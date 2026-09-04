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Dieta para aumentar la masa muscular: la receta de brownie de cacao sin harina y sin azúcar

La dieta para aumentar masa muscular se complementa con esta receta de brownie de cacao sin harina ni azúcar. Es una alternativa deliciosa y nutritiva

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Brownie para aumentar la masa muscular.

Brownie para aumentar la masa muscular.

El brownie es una de las recetas más tentadoras para los amantes del chocolate, pero también puede prepararse con ingredientes sencillos y adaptarse a una alimentación enfocada en aumentar la masa muscular. Esta versión no lleva harina ni azúcar y combina cacao con alimentos que aportan nutrientes importantes para la dieta.

Dentro de las recetas caseras, este brownie se destaca por su textura húmeda y su intenso sabor a chocolate. Además, es una alternativa práctica para quienes buscan disfrutar de un postre dulce sin incorporar harina de trigo ni azúcar refinada.

Receta para hacer brownie sin harina ni azúcar

  • 200 g de chocolate sin azúcar y sin gluten para fundir
  • 200 g de manteca light sin lactosa
  • 3 huevos
  • 1 cda. de stevia
  • 50 ml. de leche de almendras
  • 1 cda. de aceite de oliva o coco
  • 1 cdta. de esencia vainilla
  • 70 g. de harina de almendras
  • 100 g. de nueces (opcional)

Cómo preparar brownie saludable sin harina ni azúcar, paso a paso

  1. Primero, en una olla a fuego medio, derrite la manteca junto con el chocolate troceado sin dejar de remover. Reserva y deja atemperar.
  2. En un bowl, bate los huevos con el edulcorante, suma la leche, el aceite y la esencia de vainilla. Vuelve a batir.
  3. Añade el chocolate derretido a temperatura ambiente y bate nuevamente. Suma también la harina de almendras y vuelve a batir.
  4. Trocea las nueces y súmalas a la masa, mezclando con una espátula. Vierte la preparación en un molde rectangular, de silicona engrasado. También puede ser de aluminio.
  5. Para terminar, coloca algunas nueces por encima del brownie y, con el horno precalentado, hornea durante 20 minutos a 180°C. Cocina entre 17 y 23 minutos, deja enfriar y sirve.

Trucos para que el brownie sin harina salga perfecto

  • Usa chocolate de calidad: derrite el chocolate junto con la manteca y luego agrega a la preparación de huevos batidos con azúcar y esencia de vainilla.
  • Engrasa bien el molde con manteca y harina: no usar aerosol ni margarina.
  • Saca del horno un poco crudo, para que quede húmedo.
  • Una vez listo, deja enfriar completamente antes de cortar.

En pocas palabras

  • Brownie saludable: Receta de brownie de cacao sin harina ni azúcar para aumentar masa muscular.
  • Ingredientes clave: Chocolate sin azúcar, manteca light, huevos, stevia, leche de almendras, harina de almendras y nueces opcionales.
  • Preparación sencilla: Mezclar ingredientes derretidos y batidos, hornear por 20 minutos a 180°C.
Resumen generado por Thinkindot AI

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