Cómo preparar Papas a la crema: la receta nutritiva y económica con 5 ingredientes y en 30 minutos

Recetas: papas a la crema

Ingredientes:

3 papas grandes

150 gramos de panceta (opcional)

1 paquete de queso en fetas

Crema de leche

Queso rallado

Sal y pimienta, a gusto

Las papas a la crema son una receta reconfortante y sabrosa, ideal para el almuerzo o la cena. Si no comes carne, puedes omitir la panceta y, en su lugar, incorporar un sofrito de cebolla.

Si no cuentas con todos los ingredientes en tu alacena, puedes reemplazar la panceta por jamón cocido y la crema de leche por huevo batido.

plato de milhojas de papa con panceta.jpg El milhojas de papa lleva crema de leche, panceta, queso, sal y pimienta, pero puede llevar otros ingredientes.

Cómo preparar la receta de papas a la crema, paso a paso

Primero, pela y corta las papas en rodajas finas. Distribuye una capa de papas en una fuente para horno con un poco de aceite. Condimenta. Por encima, agrega panceta cruda (opcional), crema de leche y fetas de queso. Vuelve a repetir el proceso y termina con una capa de papas. Lleva el milhojas al horno a temperatura fuerte hasta que las papas queden casi listas. Retira y agrega el queso rallado por encima. Finalmente, vuelve a llevar las papas a la crema al horno hasta que se gratine y las papas queden tiernas por completo. Tardará alrededor de 30 minutos.

Sirve las papas a la crema solas o acompañadas de una ensalada de hojas verdes o salsa de tomate casera.