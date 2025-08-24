Cómo preparar Buttercream: la receta de la crema de mantequila con 6 ingredientes y en 12 minutos

Recetas: cómo preparar la Buttercream o crema de mantequilla

Para que la Buttercream salga perfecta, es imprescindible seguir una serie de consejos compartidos por Paulina Cocina en un artículo. ¿Cuáles son?

Para empezar, todos los ingredientes de la crema de mantequilla deben estar a temperatura ambiente antes de usarlos en la receta. Si la manteca está muy caliente o muy fría, no se va a integrar de manera uniforme y eso hará que se vea granulada o cortada.

Otro motivo por el que la crema puede cortarse es porque se agrega demasiado líquido a la receta. Para evitar eso, usa extractos, mermeladas o ralaldura de cítricos en lugar de jugos o puré.

La manteca a temperatura ambiente debe estar firme, pero debe poder hundirse fácilmente si presionas la superficie con el dedo. Si se siente muy grasoso después de tocar la manteca, es señal de que está demasiado caliente.

buttercream- crema de mantequilla (3) La manteca para elaborar la receta de la buttercream debe estar a temperatura ambiente. Foto: gentileza loveandoliveoil.

Ingredientes de la buttercream:

250 gr. de manteca pomada (a temperatura ambiente)

300 gr. de azúcar impalpable

2 cdas. de leche

1 cda. de esencia de vainilla (opcional)

1 pizca de sal

Cómo preparar la receta de la Buttercream, paso a paso

Primero, en un vaso, coloca la leche con la pizca de sal y reserva. A continuación, bate la manteca con un batidor de varillas o con una amasadora a velocidad media alta. También puedes hacerlo a mano. Una vez que la manteca esté cremosa, baja la velocidad y agrega el azúcar impalpable sin dejar de batir. Debe quedar una mezcla terrosa. Cuando la manteca y el azúcar impalpable comiencen a integrarse, sube la velocidad y agrega la leche con la sal. Sigue batiendo por 8 minutos Para terminar, puedes saborizar la crema de mantequilla con esencia de vainilla y ya está lista para usarse.

buttercream- crema de mantequilla (2) La buttercream o crema de mantequilla se puede saborizar con extractos como esencia de vainilla. Foto: gentileza infobae.

Cómo conservar la crema de mantequilla

La buttercream se puede conservar en la heladera sin problemas. Para un correcto mantenimiento, se debe usar un recipiente hermético y guardar solamente por una semana.

Otra opción es conservar la crema de manteca durante un mes en el freezer. Una vez que lo uses, debes descongelarla a temperatura ambiente.