Cómo hacer un Budín de mandarina en la licuadora: la receta fácil con 6 ingredientes y en 3 pasos

Las recetas en la licuadora son ideales para quienes buscan practicidad sin resignar sabor, y este budín de mandarina es una de las mejores opciones, ya que es fácil y rendidor. Además, lleva pocos ingredientes y se hornea en pocos minutos.
La ventaja de esta receta es que se usa la mandarina casi entera, lo que potencia su sabor natural y aporta una textura húmeda y esponjuosa con un intenso aroma cítrico. Este budín puede llevar un glaseado o chocolate derretido para darle un toque especial. Te dejamos el paso a paso.
Recetas: budín de mandarina en la licuadora
Ingredientes:
- 6 mandarinas
- 200 g de aceite
- 400 g de azúcar
- 2 huevos
- 500 g de harina 0000
- 30 g de polvo para hornear
Cómo hacer budín de mandarina en la licuadora: la receta en 3 pasos
- Primero, en la licuadora, procesa el jugo de 3 mandarinas, aceite, azúcar, huevos y el resto de las mandarinas sin semillas.
- A continuación, agrega la harina y el polvo de hornear tamizados. Añádelos de forma envolvente.
- Para terminar, lleva tu budín de mandarina a un molde engrasado y cocina en el horno precalentado a 180 °C durante 40 minutos, aproximadamente.
Glaseado de mandarina con ralladura
Ingredientes:
- 150 g de azúcar impalpable
- 30 g de jugo de mandarina
- Ralladura de 1 mandarina
Procedimiento:
- Mezcla el azúcar impalpable con el jugo de mandarina hasta que quede una consistencia homogénea. Suma la ralladura.
- Agrega el glaseado a tu budín de mandarina caliente para que el bizcocho se humedezca.
- Si quieres, puedes reemplazar el glaseado de mandarina por cobertura de chocolate, lo que le aportará un sabor intenso y una cremosidad única a tu receta de budín. El resultado será un bizcocho húmedo y sabroso.