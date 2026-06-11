Cómo hacer un Budín de mandarina en la licuadora: la receta fácil con 6 ingredientes y en 3 pasos

La ventaja de esta receta es que se usa la mandarina casi entera, lo que potencia su sabor natural y aporta una textura húmeda y esponjuosa con un intenso aroma cítrico. Este budín puede llevar un glaseado o chocolate derretido para darle un toque especial. Te dejamos el paso a paso.

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Recetas: budín de mandarina en la licuadora

Ingredientes: