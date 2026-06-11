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Cómo hacer un Budín de mandarina en la licuadora: la receta fácil con 6 ingredientes y en 3 pasos

El budín de mandarina en licuadora es una receta fácil, rápida y deliciosa. Un clásico casero ideal para la merienda, con textura esponjosa y sabor cítrico

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Budín de mandarina en la licuadora, la receta casera con pocos ingredientes.

Budín de mandarina en la licuadora, la receta casera con pocos ingredientes.

Las recetas en la licuadora son ideales para quienes buscan practicidad sin resignar sabor, y este budín de mandarina es una de las mejores opciones, ya que es fácil y rendidor. Además, lleva pocos ingredientes y se hornea en pocos minutos.

La ventaja de esta receta es que se usa la mandarina casi entera, lo que potencia su sabor natural y aporta una textura húmeda y esponjuosa con un intenso aroma cítrico. Este budín puede llevar un glaseado o chocolate derretido para darle un toque especial. Te dejamos el paso a paso.

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Recetas: budín de mandarina en la licuadora

Ingredientes:

  • 6 mandarinas
  • 200 g de aceite
  • 400 g de azúcar
  • 2 huevos
  • 500 g de harina 0000
  • 30 g de polvo para hornear

Cómo hacer budín de mandarina en la licuadora: la receta en 3 pasos

  1. Primero, en la licuadora, procesa el jugo de 3 mandarinas, aceite, azúcar, huevos y el resto de las mandarinas sin semillas.
  2. A continuación, agrega la harina y el polvo de hornear tamizados. Añádelos de forma envolvente.
  3. Para terminar, lleva tu budín de mandarina a un molde engrasado y cocina en el horno precalentado a 180 °C durante 40 minutos, aproximadamente.
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Glaseado de mandarina con ralladura

Ingredientes:

  • 150 g de azúcar impalpable
  • 30 g de jugo de mandarina
  • Ralladura de 1 mandarina

Procedimiento:

  1. Mezcla el azúcar impalpable con el jugo de mandarina hasta que quede una consistencia homogénea. Suma la ralladura.
  2. Agrega el glaseado a tu budín de mandarina caliente para que el bizcocho se humedezca.
  3. Si quieres, puedes reemplazar el glaseado de mandarina por cobertura de chocolate, lo que le aportará un sabor intenso y una cremosidad única a tu receta de budín. El resultado será un bizcocho húmedo y sabroso.

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