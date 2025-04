El relleno de las empanadas de atún de mi familia consiste en una salsa blanca cremosa condimenta con nuez moscada y combinada con atún, aceitunas y huevo picado. Esta receta está llena de cremosidad y sabor.

Receta Empanadas de atún.jpg

Si no tuviste tiempo de planificar el menú para este feriado de Viernes Santo, no te preocupes. Para hacer las empanadas de atún se requieren pocos ingredientes e incluso puedes variar algunos dependiendo de tus gustos. Desde hoy, no dejarás de hacer esta receta nunca.