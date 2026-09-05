Bifes a la criolla: la receta argentina de carne y verduras que se hace en una sola olla

Los bifes a la criolla son una de esas recetas argentinas clásicas que nunca pasan de moda. Se preparan con carne y abundantes verduras, tienen un sabor intenso y resultan ideales para disfrutar durante los días fríos.
Una de las grandes ventajas de esta receta casera es que todos los ingredientes se cocinan juntos en una sola olla. De esta manera, además de obtener un plato sabroso y abundante, se evita ensuciar demasiados utensilios y no es necesario controlar constantemente la cocción.
Receta para hacer bifes a la criolla
Ingredientes:
- 4 churrascos de bola de lomo o cuadrada
- 2 papas
- 1 zanahoria
- 1 cebolla
- 1/2 morrón rojo
- 1 cebolla de verdeo (opcional)
- 2 dientes de ajo
- 2 tomates
- 1 lata de arvejas (opcional)
- 1/2 taza de pure de tomates
- 1 taza de caldo
- Sal y pimienta
- Aceite de oliva
Cómo hacer bifes a la criolla, la receta paso a paso
- Primero, corta las verduras, cada una de su tamaño para que no se pase ni le falte cocción. La cebolla en juliana, el morrón en tiras más gruesas que la cebolla, el verdeo en trozos pequeños, los dientes de ajo bien picados, la zanahoria en rodajas y los tomates bien picados.
- A continuación, corta los bifes en trozos del tamaño meidano y salpimienta. En una olla, coloca aceite de oliva y forma un colchón de verduras: primero cebolla, luego morrón, papa, zanahoria, ajo, cebolla de verdeo y la carne. Administra los ingredientes de manera que puedas hacer dos o tres capas.
- Por encima de todo, coloca el tomate picado, que le dará humedad a los ingredientes y unas cuatro cucharadas de puré de tomates. Luego, suma un chorro de aceite de oliva y una taza de agua con caldo disuelto.
- Lleva la olla tapada a fuego alto y, cuando hierva, ábrela y revuelve la preparación- Vuelve a tapar, dejando una pequeña abertura y baja a fuego medio, revolviendo cada tanto.
- Para finalizar, deja cocinando los bifes a la criolla durante 30-40 minutos. Cuando falten 5 minutos para retirarlos del fuego, agrega las arvejas y termina la cocción. Apaga el fuego y deja reposar mínimo por 10 minutos. Antes de servir, suma perejil
En pocas palabras
- Bifes a la criolla: La receta argentina clásica de carne y verduras se prepara en una sola olla.
- Ingredientes y preparación: Incluye cortes de carne, diversas verduras como papas, zanahoria y cebolla, cocidos lentamente.
- Facilidad y sabor: Su cocción unificada facilita la limpieza y concentra los sabores intensos, ideal para días fríos.
Resumen generado por Thinkindot AI