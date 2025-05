Meghan Markle busca cerrar heridas con el rey Carlos III con este emotivo gesto

Embed - Meghan, Duchess of Sussex on Instagram: "We’re live! Come shop the As ever collection I’ve poured so much love into. So excited to share this with you *Limited quantities for each seasonal drop*"

Los productos estaban acompañados de una carta escrita de puño y letra por Meghan, la cual habría sido recibida con mucha sorpresa por el Rey Carlos III. Sin embargo, se dice que este gesto esconde una estrategia calculada para reconstruir los puentes que ella misma dinamitó en 2020.

Entre las delicias enviadas, había un frasco de miel gourmet valorado en más de 25 euros, una mezcla herbal de té con jengibre y limón, y una mermelada de frambuesa con receta casera, que ha desatado furor en redes sociales. Todo cuidadosamente empacado y sellado con una nota escrita a mano.

Se dice que Meghan envió estos productos ya que sabe que el rey Carlos III atraviesa un delicado momento de salud. Este gesto ha desatado un debate feroz en los medios británicos, quienes siguen atacando a Markle y al príncipe Harry hasta el día de hoy.

Sin embargo, algunos medios ven este gesto como una maniobra mediática para reposicionar su imagen y catapultar su emprendimiento con el sello indirecto de la familia real británica.

