Específicamente, esta enseñanza proviene del Tao Te Ching, el texto sagrado y fundamental del taoísmo, escrito por el filósofo chino Laozi (también conocido como Lao-Tsé o Lao Tzu) alrededor de los siglos VI o IV a. C.
¿Qué quiere decir "la mayor virtud es como el agua"? la filosofía china que sigue inspirando al mundo
Esta frase de la filosofía china hace referencia a que una persona verdaderamente virtuosa debe imitar las cualidades del agua, como nutrir la vida sin competir, fluir con humildad y adaptarse a las circunstancias.
Esta es la virtud que sostiene todas las cosas. A partir de ello, el taoísmo refinó las llamadas "Siete Virtudes del Agua": humildad, unidad, perseverancia, grandeza, flexibilidad, transparencia y equidad, que encarnan la sabiduría para vivir con modestia y tolerancia.
Ser como el agua
El taoísmo se centra en vivir en armonía con el Tao, el flujo o principio fundamental del universo. Según la Enciclopedia Britannica, una actitud taoísta hacia la vida puede observarse en la aceptación y la flexibilidad, así como en los aspectos alegres y despreocupados del carácter chino, una actitud que compensa y complementa el carácter moral, consciente del deber, austero y orientado al propósito que suele atribuirse al confucianismo.
Según Baidu Wiki, la filosofía taoísta en relación con la virtud del agua puede entenderse de la siguiente manera:
- Ser como el agua: si tú eres alto, yo retrocedo, sin ahogar nunca tus virtudes.
- Ser como el agua: si tú eres bajo, yo fluyo hacia ti, sin exponer nunca tus defectos.
- Ser como el agua: si tú te mueves, yo te sigo, sin abandonar nunca tu soledad.
- Ser como el agua: si tú estás quieto, yo permanezco contigo, sin perturbar nunca tu tranquilidad.
- Ser como el agua: si tú estás caliente, yo hiervo, sin obstaculizar nunca tu entusiasmo.
- Ser como el agua: si tú estás frío, yo me solidifico, sin ignorar nunca tu frío.