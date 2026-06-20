¿Qué quiere decir "la mayor virtud es como el agua"? la filosofía china que sigue inspirando al mundo

Esta es la virtud que sostiene todas las cosas. A partir de ello, el taoísmo refinó las llamadas "Siete Virtudes del Agua": humildad, unidad, perseverancia, grandeza, flexibilidad, transparencia y equidad, que encarnan la sabiduría para vivir con modestia y tolerancia.

Ser como el agua

El taoísmo se centra en vivir en armonía con el Tao, el flujo o principio fundamental del universo. Según la Enciclopedia Britannica, una actitud taoísta hacia la vida puede observarse en la aceptación y la flexibilidad, así como en los aspectos alegres y despreocupados del carácter chino, una actitud que compensa y complementa el carácter moral, consciente del deber, austero y orientado al propósito que suele atribuirse al confucianismo.

Según Baidu Wiki, la filosofía taoísta en relación con la virtud del agua puede entenderse de la siguiente manera: