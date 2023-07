Qué fue de la vida de Noelia Pompa, ganadora del Bailando por un Sueño

►TE PUEDE INTERESAR: La nueva vida de "Barracuda" el ex Chiquititas que hoy está alejado de los flashes

¿Qué fue de la vida de Noelia Pompa?

Actualmente, Noelia Pompa tiene un presente exitoso. Llegó a ser parte de "Got Talent Italia", donde impresionó a todos con su talento, e incluso formó parte de la filmación de la segunda temporada de una serie y está en pareja con un madrileño.

“La pandemia me desestabilizó bastante los planes porque me hubiese gustado ir en este tiempo para Argentina. Quería estar para los 10 años de Stravaganza. El día del estreno hablé por videollamada con Flavio (Mendoza) y Lucila Juárez, que es mi amiga”, aseguró Pompa en una entrevista.

Actualmente Noelia Pompa tienen más de 200 mil seguidores de Instagram y en su cuenta sube fotos y videos de su día a día, y de sus trabajos en España.

"Tengo coraje, me despojé de todo. Quiero volver a ser una desconocida. Me acepto con mi metro veinticinco de estatura, pero quiero ver qué le pasa al mundo conmigo y sin mi popularidad. Acá me hice conocida por el Bailando, contando mi historia personal. Se supieron mis miserias. Por eso cuesta despegar mi persona de los personajes que me gustarían hacer. Quiero estudiar y seguir formándome en España, para volver con todo a mi país. Sé que esta decisión implica dejar atrás a una persona que para mí es muy importante, Flavio Mendoza. Pero para cumplir los sueños hay que ser un poco rebelde", explicó Noelia cuando tomó la decisión de irse a Europa.