Silvana Villalobos ya debutó y cumplió su sueño de dirigir a un equipo femenino de la primera división de AFA

Silvana viene de una familia futbolera, y antes de ser la Colo, la del buzo de DT, fue la "Colita", ya que desde sus cinco años seguía a sol y sombra a su hermano Marcelo a los entreveros barriales y duelos de baldíos. Así comenzó su amor por el fútbol, ligada familiar y espiritualmente al club Atlético Argentino.

silvana-villalobos-gye-01 (1).jpg La presentación de Silvana en Gimnasia La Plata.

Este domingo la entrenadora mendocina tuvo su debut en la máxima categoría del futbol femenino argentino, y nada menos que en el clásico platense, en el que las suyas, por la fecha 13, empataron de visitantes contra Estudiantes en el predio de City Bell, luego de ir ganando 2 a 0, para finalizar el juego en tablas, 2 a 2.

La nacida en San José, Guaymallén, de 46 años llegó al Lobo platense luego de dirigir equipos femeninos y masculinos en Mendoza, y fue la primera mujer en conducir a un equipo de hombres en competencias de AFA (Consejo Federal). En su recorrido profesional consiguió 23 campeonatos con el equipo de fútbol femenino Las Pumas, cuatro campeonatos en la Liga Mendocina y cuatro torneos Argentinos.

Esta destacada técnica entrenó a los equipos masculinos de Boca de Bermejo, Leonardo Murialdo, Atlético Argentino (Liga), y Rodeo del Medio (torneo del Consejo Federal). La Colo es la iniciadora de una saga de impulsoras del fútbol femenino de Mendoza que han continuado jugadoras como Estefanía Banini, Gimena Blanco, o Julieta Cruz, entre las más destacadas.

"Hoy siento que por lo que estoy atravesando ahora es un sueño, el de creer merecerlo, por todo lo que ha hecho uno por el fútbol. Estoy disfrutando este lugar que tengo" Silvana Villalobos

silvana-villalobos-debut-gye-01 (1).jpg Mirada atenta al partido. Buena planificación y orden de Las Triperas le permitió estar a punto de ganar el clásico ante Estudiantes de visitante, en el debut de la mendocina como DT. Prensa Gimnasia y Esgrima La Plata

Presentada como entrenadora de Las Triperas

Silvana Villalobos, se convirtió la semana pasada en la nueva directora técnica del equipo de primera división del fútbol femenino tripero. La presentación se realizó en una conferencia de prensa en el Bosque, junto a Mariano Cowen y Verónica Fuster.

El presidente del club, Mariano Cowen, sostuvo: “Es un honor para nosotros tener a una persona como Silvana con tanto prestigio”. Hizo referencia también a la trayectoria con la que cuenta la flamante DT y la importancia de que las mujeres tengan el lugar y ocupen estos espacios.

Luego fue Villalobos la que tomó el micrófono y afirmó que es un orgullo estar en un club tan importante como Gimnasia. En relación a su estilo como directora técnica, detalló: “Mis equipos son protagonistas, me gusta pelear. Vamos a hacer un trabajo integral y darle importancia a las categorías inferiores”.

Silvana debutó ni más ni menos que frente a Estudiantes de La Plata, en nuevo clásico platense. En ese sentido, había asegurado en la previa: “El domingo tenemos un partido importantísimo. El clásico (contra Estudiantes) se tiene que ganar”.

silvana-villalobos.jpg Villalobos en uno de los encuentros que dirigió en Mendoza.

El sueño de la Colo en primera persona

En charla telefónica con la entrenadora, se le consultó sobre los méritos que encontró la dirigencia gimnasista para contratarla, y ella respondió: "Esto es fruto de una conversación que ya teníamos desde el año pasado, obviamente que en Mendoza una hace ruido, en cuanto al trabajo que una tuvo con Las Pumas o con el fútbol masculino. Siempre se considera que peleo por algo, que los equipos que he tenido nunca han estado de mitad de tabla para abajo y que tienen un objetivo claro. Con el femenino salimos dos veces campeonas, ganamos el Clausura y el Apertura, más la Copa Mendoza, y la clasificación al Federal", dijo la nueva DT tripera.

Respecto al contrato con el club, señaló: "El contrato es sin plazos, lo que hablé con la dirigencia es de acá a fin de año agarrar las siete fechas que quedan del torneo, y después arranco el torneo que viene nuevo, desde cero. Afortunadamente me he encontrado con un equipo muy motivado, con muchas ganas, con una dirigencia que está apoyando al fútbol femenino, como no lo he vivido nunca en mi vida, y acá en La Plata dicen que este club es el que mejor apoya el fútbol femenino. así que tengo una felicidad increíble".

Silvana se animó a hacer una comparación al ritmo de trabajo de Mendoza con el que ha encontrado en Buenos Aires. "Es bravo, como esperaba. Hoy agarramos la segunda práctica, y ya comenzamos a armar el partido que tenemos este domingo (en referencia al clásico ue ya se jugó). Es nada menos que un clásico, que acá lo viven muy a pleno, y con esto me refiero a las jugadoras, cuerpo técnico, dirigentes, la gente que entra a los entrenamientos. Es otra cosa", afirmó.

Al preguntarle sobre si está viviendo aquel sueño que acunó de niña, respondió: "Todos los pasos que he ido dando en la vida han sido importantísimos, todo se fue logrando. Yo soñaba con jugar al fútbol, con Las Pumas. Soñé pasar a torneos federales. Me tocó dirigir un torneo federal, o el equipo del que una es hincha: con Las Pumas y con Argentino".

Toda persona que alcanza grandes metas tiene siempre una guía o un modelo a seguir. Sobre esto, la nacida en San José confesó emocionada: "La única figura que siempre se me puso en mi cabeza fue mi vieja. Fue una guerrera, era una leona con sus hijos. Nosotros somos cinco hermanos, y cuando ella se separó de mi padre andaba con sus hijos y nos defendía y cuidaba como una fiera. Creo que parte de lo que merezco como persona es por ella, por lo que me enseñó".

Para finalizar, la entrenadora de la roja cabellera expresó otros anhelos que tiene en lo deportivo: "Me atrevo a soñar con que en mi provincia el fútbol femenino va a seguir creciendo, vamos a estar más cerca de esto que se vive en Buenos Aires, y creo que todo el interior va a tener la posibilidad de empezar a viajar, como ya lo han hecho Rosario Central, Belgrano de Córdoba, y ahora ya viajó Maipú. Espero que esto se pueda sostener. Quiero morir con Las Pumas", concluyó.