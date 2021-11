"Vivimos en una jungla": duro comunicado de la UCIM por la inseguridad, la inflación y los impuestos

Comienza diciendo la Unión Comercial que "la permanente inflación y su contracara, el crecimiento exponencial de la pobreza, la falta de apoyo a las empresas, la desaforada política impositiva, la inexistencia de un plan económico, más allá de 'arreglar' con el FMI, el tipo de cambio sin rumbo, la falta de importaciones, un comercio exterior que apenas sobrevive y una larga lista de etcéteras son temas que nos preocupan e impiden desarrollarnos como un país normal”.

Los argentinos somos supervivientes, más allá de autoridades económicas y políticas que parecen no conocer el rumbo que encamine nuestra vida como sociedad y mucho menos, sentar las bases de un país próspero Los argentinos somos supervivientes, más allá de autoridades económicas y políticas que parecen no conocer el rumbo que encamine nuestra vida como sociedad y mucho menos, sentar las bases de un país próspero

Enseguida agrega el comunicado la parte que podría considerarse como la más fuerte: "Pero si a todo eso le sumamos que tenemos que luchar día a día por preservar nuestros bienes y aún más nuestras vidas, nos damos cuenta de que nuestro país es invivible. No tenemos más que mirar los diarios o noticieros y lamentablemente, nuestras experiencias personales, para darnos cuenta de que tanto a nivel local como nacional vivimos en una jungla".

El documento refuerza el comentario precedente de la siguiente manera: "Personas que realizando una actividad tan normal como ir a un restaurante quedan en medio de una balacera (como ocurrió recientemente en Rosario) o un niño que fue asesinado por las fuerzas públicas que sospechaban que estaba armado, cuando volvía de entrenar (en CABA) o los cientos de miles de robos que se producen en todo el país, dejan a las claras que además, vivimos en un país inseguro a niveles extremos".

toma-tierras-mapuches-rio-negro-patagoniajpg.jpg La UCIM también hizo referencia al conflicto en el Sur del país generado por organizaciones que dicen representar a las comunidades mapuches.

"Muestra de la anomia -agrega- en la que nos encontramos podemos citar además del horror que se está viviendo en Santa Fe, por enfrentamientos de narcotraficantes; el gran conflicto que sufren los habitantes del sur por el reclamo de pseudorepresentantes del pueblo mapuche que tienen aterrorizados a los residentes del lugar y que pretenden apropiarse de tierras que dicen pertenecerles (incluyendo parques nacionales). Estas protestas ya se han cobrado vidas e impiden que ingresen fiscales, jueces, fuerzas del orden ante la impasibilidad del Gobierno Nacional y la impotencia del Provincial que no logra alcanzar el normal desarrollo de la cotidianidad y del turismo, tan importante para esa zona".

No se entiende cómo podemos estar tan a la deriva. Cómo hemos llegado a estos extremos en donde la vida no tiene valor y en donde el esfuerzo del trabajo puede convertirse en nada, en manos de violentos No se entiende cómo podemos estar tan a la deriva. Cómo hemos llegado a estos extremos en donde la vida no tiene valor y en donde el esfuerzo del trabajo puede convertirse en nada, en manos de violentos

La parte final de la nota dice lo siguiente:

"¿Este Estado desproporcionado y desbordado de personas no puede hacer nada? ¿Cómo es posible que el sector privado trabaje y haga esfuerzos sobrehumanos para subsistir, mantener las fuentes de trabajo y aportar las siderales sumas que se le exigen para mantenerse en la formalidad, pagar sistemas de alarma y seguridad y cada vez replegarse más hacia lo privado y el Estado no pueda garantizar las condiciones más mínimas y básicas para vivir?

De esta manera se entiende cómo tantos argentinos jóvenes o familias enteras buscan su destino fuera de un país que se ha vuelto insostenible.

Como sociedad debemos exigir a nuestra dirigencia (gobernantes y oposición) que nos cuide, que fomente la inversión privada para cambiar planes por trabajo, que frene la inflación y que nos incorpore nuevamente al mundo para poder importar y exportar, comerciar y producir y sobre todo vivir en paz".