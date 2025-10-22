Tunuyán: avanza el proyecto habitacional de Bordelongue con la entrega de 150 nuevas viviendas

La finalización de la obra se concretó tras una decisión administrativa de la comuna local. Este proyecto de hábitat había quedado paralizado, viéndose afectado por la interrupción generalizada de la obra pública financiada a nivel nacional. Para asegurar la continuidad de los trabajos, el municipio gestionó y obtuvo un aporte provincial del veinte por ciento, comprometiéndose a aportar los fondos municipales restantes.

Al asumir la comuna la responsabilidad directa de la obra, se evitó que la parálisis externa afectara el acceso a la vivienda de cientos de familias en el departamento. "Mientras a nivel nacional la obra pública se frenó, en Tunuyán el compromiso fue claro: ninguna familia se iba a quedar sin su casa por una decisión ajena a nuestro departamento", afirmó Andraos en declaraciones públicas.