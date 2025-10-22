El intendente de Tunuyán, Emir Andraos, anunció la inminente entrega de las primeras 150 viviendas en el Barrio Bordelongue. Las unidades habitacionales, que serán adjudicadas durante el mes de noviembre, representan la culminación de la primera mitad de un proyecto total de 300 casas que la administración municipal decidió reactivar.
Tunuyán: avanza el proyecto habitacional de Bordelongue con la entrega de 150 nuevas viviendas
El municipio de Tunuyán concretará en noviembre la primera etapa del plan de 300 casas. La comuna asumió la ejecución y el financiamiento para garantizar la continuidad de la obra
La finalización de la obra se concretó tras una decisión administrativa de la comuna local. Este proyecto de hábitat había quedado paralizado, viéndose afectado por la interrupción generalizada de la obra pública financiada a nivel nacional. Para asegurar la continuidad de los trabajos, el municipio gestionó y obtuvo un aporte provincial del veinte por ciento, comprometiéndose a aportar los fondos municipales restantes.
Al asumir la comuna la responsabilidad directa de la obra, se evitó que la parálisis externa afectara el acceso a la vivienda de cientos de familias en el departamento. "Mientras a nivel nacional la obra pública se frenó, en Tunuyán el compromiso fue claro: ninguna familia se iba a quedar sin su casa por una decisión ajena a nuestro departamento", afirmó Andraos en declaraciones públicas.
La concreción de esta etapa es considerada por la comuna como una pieza clave para el desarrollo social. Según informaron, el ejecutivo municipal debió reestructurar y reasignar recursos propios para completar el financiamiento, una medida que presentan como una muestra de que la inversión en vivienda se mantiene como una prioridad.
Esta entrega se suma a otros proyectos de infraestructura concluidos recientemente que sí fueron financiados íntegramente por el municipio, entre los que se destacan las inauguraciones de los Jardines Maternales de Vista Flores y Tunuyán Centro, y el avance del Plan de Asfalto de tres barrios en el departamento.