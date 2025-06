Tras el quórum Diputados debate el aumento de jubilaciones y la emergencia en Discapacidad. 

La postura del Gobierno con las jubilaciones

Durante el fin de semana el gobierno de Javier Milei, que preveía un revés en Diputados, anunció que vetará la reforma judicial, el aumento a jubilados y mejoras en los subsidios de discapacidad si el Congreso aprueba esta semana los anunciados proyectos porque “no están los recursos” para afrontar esos nuevos gastos.

El jefe de gabinete, Guillermo Francos, dijo que “no existen los recursos, en particular del sistema previsional, donde tenemos un trabajador y medio activo por cada jubilado, así que no se puede pagar, por más que propongan un aumento de partidas no se puede aprobar una ley así; y si lo hacen el Ejecutivo la va a vetar”.

Jubilados jubilaciones marcha en el Congreso.jpg

Debate caliente en Diputados por las Jubilaciones

El temario, además del aumento a las jubilaciones y la emergencia en discapacidad también incluye la declaración de la emergencia y zona de desastre por 180 días en los municipios bonaerenses afectados por las últimas inundaciones.

Confirmaron que los bloques de la oposición plantearán una moción de emplazamiento para tratar con urgencia en comisiones la declaración de la emergencia de la salud pediátrica, con foco en la crisis del Hospital Garrahan y también buscarán colar la designación de autoridades de la comisión investigadora $Libra.

Una de las curiosidades de la jornada la dio el diputado de Encuentro Federal Esteban Paulón, quien apareció en el recinto vestido como El Eternauta, con la máscara que utilizó el actor Ricardo Darín para dar vida al personaje “Juan Salvo” en la serie televisiva.

Además de la máscara, el socialista santafesino se vistió con un delantal blanco y sostuvo en alto por varios minutos un cartel con una consigna que es un juego de palabras alusivas a la historia de “El Eternauta” y a los temas que serán tratados en la sesión.

"Juan, la ciencia, las universidades, el Garrahan y los feminismos funcionan", señalaba la pancarta enarbolada por Paulón.