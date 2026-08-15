Tras el escándalo, la esposa de Manuel Adorni reapareció en un evento de Recursos Humanos

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“El desafío no está solamente en incorporar nuevas herramientas, sino en decidir qué hacemos con lo humano en este nuevo escenario”, escribió.

Su reaparición se produjo poco después de la salida de Adorni de la Jefatura de Gabinete, cargo al que había llegado luego de desempeñarse como vocero presidencial desde el inicio de la gestión de Milei.

El funcionario presentó su renuncia el 27 de junio, después de varios meses atravesados por denuncias, cuestionamientos y una investigación judicial vinculada con su patrimonio.

La denuncia por el viaje a Nueva York

Uno de los episodios que puso a la pareja en el centro de la escena fue el viaje de Angeletti a Nueva York junto a Adorni durante una gira oficial.

La inclusión de la mujer en la comitiva derivó en una denuncia judicial. La investigación fue posteriormente archivada por el juez Daniel Rafecas, luego de que la fiscal Alejandra Mángano considerara que la presencia de Angeletti no había generado gastos adicionales para el Estado.

El expediente había buscado determinar si existió alguna irregularidad en el viaje de la esposa del entonces funcionario y su incorporación a la comitiva oficial.

La investigación sobre la consultora de Angeletti

En paralelo, la actividad profesional de Angeletti también quedó bajo la lupa judicial.

La consultora +BE, dedicada a servicios de coaching para directivos, fue mencionada en una denuncia que planteó posibles conflictos de intereses y vinculaciones comerciales con empresas relacionadas con el Estado.

La presentación quedó radicada en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, donde se investigan los hechos denunciados.

El caso se sumó a los cuestionamientos que alcanzaron al entorno de Adorni durante los meses previos a su salida del Gobierno.

La reflexión de Angeletti sobre inteligencia artificial y liderazgo

En su publicación sobre el Congreso de Recursos Humanos, Angeletti destacó tres conceptos que, según planteó, surgieron como principales aprendizajes de la jornada.

“La cultura se construye en las decisiones y comportamientos cotidianos”, señaló, al plantear que las organizaciones deberán definir qué tareas pueden ser delegadas a la inteligencia artificial y cuáles necesitan preservar como “profundamente humanas”.

También se refirió al rol de los líderes y sostuvo que liderar implica alcanzar resultados “sin perder de vista a las personas”. En ese sentido, remarcó la importancia de “la empatía, la presencia y los vínculos auténticos” para la construcción de equipos.

El tercer eje de su reflexión estuvo vinculado con la retención del talento. Angeletti planteó que las empresas deberían dejar de preguntarse solamente cómo conservar a sus trabajadores y comenzar a analizar “qué valor estamos creando para que las personas quieran seguir siendo parte” de una organización.

“Porque la tecnología puede transformar la manera en que trabajamos, pero son las personas las que siguen dando sentido a las organizaciones”, concluyó.

La reaparición pública de Angeletti se produjo así en un ámbito ligado directamente con su actividad profesional, mientras su esposo continúa fuera de la estructura del Gobierno nacional tras su renuncia a la Jefatura de Gabinete.

Adorni había dejado el cargo luego de meses de cuestionamientos y denuncias. En su carta de renuncia, el exfuncionario rechazó las acusaciones y sostuvo que había sido víctima de “interminables ataques mediáticos”.