Teresa Day: "Con una campaña buscamos padres que adopten a hermanitos o chicos con discapacidad"

Hogares de la DINAF. Hay cerca de 70 niños y niñas que esperan ser adoptados en Mendoza. La intención de la Suprema Corte y del Gobierno es que los chicos que tienen hermanos o alguna discapacidad no sigan pasando su infancia en un hogar del Estado.

Alguna de esas condiciones o la sumatoria de ellas hacen que esos chicos pasen años de su infancia en uno de los 39 hogares del Estado esperando a que aparezca alguna familia que quiera adoptarlos.

"Tenemos que apuntar para que se inscriban en el Registro único de Adopción otro tipo de familias que puedan albergar a esos niños que esperan con un hermano o que tienen algún tipo de discapacidad y darles una familia", lanzó Teresa Day, en Medio Día de Radio Nihuil y contó una experiencia que le hizo cambiar la mirada.

En diciembre, en Buenos Aires participamos de un encuentro que se basaba en que los niños hablaran y los jueces escucháramos y tuve la posibilidad de escuchar a un chico que ya es mayor de edad que contaba que cuando tenía 14 años le hubiese gustado hablar con el juez para pedirle que sus hermanos se pudieran ir con una familia porque no los iba a condenar a crecer todos en un hogar. Eso es lo que pretendemos cambiar en Mendoza

La magistrada del máximo tribunal contó que ese mismo mes de un pleno de la Corte salió una acordada que proponía que en materia de adopción se tomara como referencia que cada niño, por más que tuviese un grupo de hermanos en condición de ser adoptado, tuviese su propio expediente con el fin de que pudiera ser adoptado por separado, lo que no supone que perdiera vinculación con sus hermanos.

Es decir, que el plan para agilizar las adopciones tiene dos aristas: por un lado busca incentivar que haya adoptantes que prefieran incorporar a sus familias a los grupos de hermanos y niños con discapacidad y por otro lado van a avanzar con la posibilidad de que esos niños puedan ser adoptados por separado, sin vulnerar el vínculo de hermanos.

"Lo que tenemos que ampliar es la cabeza y ver qué es lo mejor para cada niño. No porque cada hermano se vaya con una familia distinta se perderá el vínculo", acotó y amplió.

Con la gente del ETI, Ciudados Alternativos y el Registro Provincial de Adopciones avanzamos en lanzar una campaña para buscar padres que quieran adoptar grupos de hermanos o niños con alguna discapacidad. Esto no es sólo en Mendoza, pasa en toda la Argentina, porque en general en la mayoría de las adopciones se prioriza a chicos de no más de 4 años

El 10% de las adopciones fracasa porque no se logró la vinculación

Day señaló que las estadísticas muestran que en Mendoza se producen entre 104 y 108 adopciones de niños, y que de ese promedio fracasa el 10%, que son los casos de chicos que comienzan el proceso de adopción pero vuelven al hogar porque no se logró la vinculación.

"En general pasa con los niños más grandes. Yo lo he hablado con las psicólogas de cuidados alternativos y pasa que esos chicos que han estado mucho tiempo en un hogar se van con los padres adoptantes o la persona que quiere adoptarlo y muchos hacen todo mal para ver si lo quieren, añadió.

"No va a portarse bien, lo hacen mal para testear si esa familia lo quiere de verdad", cerró.